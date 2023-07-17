Названі регіони-лідери з реєстрацій нових та вживаних електромобілів.
За півроку український автопарк поповнили 12,6 тис. авто на електротязі (BEV), про це повідомляє Укравтопром.
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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- місто Київ – 1686 од. (63% вживані);
- Львівська область – 1641 од. (87% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 1102 од. (71% вживані);
- Київська обл. – 904 од. (64% вживані);
- Вінницька обл. – 781 од (88% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках був Volkswagen ID.4 (м. Київ – 180 шт., Київська обл. – 118 шт., Дніпропетровська обл. – 105 шт., Львівська обл. – 72 шт., Вінницька обл. – 32 шт.).
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Nissan Leaf – на Львівщині (280 шт.), Вінниччині (213 шт.), Дніпропетровщині (181 шт.);
- Volkswagen ID.4 – у м. Києві (154 шт.);
- Tesla Model 3 – на Київщині (67 шт.).