Названі регіони-лідери з реєстрацій нових та вживаних електромобілів.

За півроку український автопарк поповнили 12,6 тис. авто на електротязі (BEV), про це повідомляє Укравтопром.

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

місто Київ – 1686 од. (63% вживані);

Львівська область – 1641 од. (87% вживані);

Дніпропетровська обл. – 1102 од. (71% вживані);

Київська обл. – 904 од. (64% вживані);

Вінницька обл. – 781 од (88% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках був Volkswagen ID.4 (м. Київ – 180 шт., Київська обл. – 118 шт., Дніпропетровська обл. – 105 шт., Львівська обл. – 72 шт., Вінницька обл. – 32 шт.).

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: