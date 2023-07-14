На тест взяли кілька різних Tesla, Volkswagen, BMW та пару "китайців".

Власники найбільш поширених в Україні автомобілів з електроприводом вирішили позмагатись, у кого з них машина витрачає найменше енергії. А отже – який реальний запас ходу в різних електромобілів. Для цього вони зібрали 15 електромобілів та вирушили трасою з Києва до Житомира й назад.

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В експерименті взяли участь різні автомобілі – кілька Tesla (Model 3, Model X, Model S в різних виконаннях), Volkswagen ID.4 (китайська та європейська версія), BMW i4, IX, Audi e-Tron, а також кілька китайських моделей.

Реальний запас ходу електромобіля дуже складно вирахувати. Безперечно, він залежить від технічних характеристик, які надали електромобілю інженери заводу виробника. Однак дуже висока залежність ще й від конкретних умов руху: температури повітря, роботи електроприладів та системи кондиціонування, рельєфу місцевості, наповнення автомобіля пасажирами та багажем, швидкості та характеру руху тощо. Однак в цьому експерименті організатори намагались нівелювати кілька перелічених факторів.

Зокрема, всі електромобілі одночасно рухались однаковим маршрутом з подібним завантаженням. Вони мали більш-менш однакову швидкість і навіть мінялись місцем в колоні задля зменшення впливу повітряного потоку. Виходячи з середньої витрати електроенергії та ємності батарей, визначили реальний запас ходу кожного авто.

Результати українського експерименту виявились дуже схожими на аналогічні випробування закордонних колег. Найбільш економічною виявилась Tesla Model 3, BMW i4 та MG4.т В кінці списку – важкі кросовери Audi e-Tron 55 та Tesla Model X. Однак якщо перерахувати ці результати на запас ходу (де головний чинник – ємність батареї), то результати виявились дещо іншими (див. таблицю).