Концерн представив нову електричну платформу STLA Medium для електромобілів найбільш популярних С/D-класів.

Концерн Stellantis N.V. представив нову глобальну платформу для електромобілів STLA Medium, яка забезпечить запас ходу 700 кілометрів, високу ефективність та потужність, а також можливості дуже швидкої зарядки.

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Усі майбутні електромобілі на цій платформі будуть представлені у класах “C” та “D”. На ці сегменти у 2022 році припадало 35 мільйонів продажів транспортних засобів – майже половина від глобального авторинку. Сьогодні бренди концерну Stellantis у цих сегментах загалом пропонують 26 моделей, побудованих на різноманітних платформах. Натомість, одна платформа STLA Medium дає можливість створювати до двох мільйонів автомобілів на рік. Вони будуть запущені у виробництво починаючи вже цього року.



Платформа STLA Medium — це перша з чотирьох глобальних платформ для електромобілів BEV, представлених під час події “EV Day” 2021 року. Ці платформи стануть основою майбутніх продуктів Концерну та є ключовими складовими для досягнення цілей стратегічного плану Stellantis Dare Forward 2030: доля електромобілів в Європі – на рівні 100% від загальних продажів автомобілів, доля електромобілів у США – на рівні 50% від загальних продажів (автомобілі та пікапи).

Платформа STLA Medium: опис

Платформа STLA Medium, що від початку спроектована виключно для електромобілів, має забезпечити найкращий у своєму класі показник автономного запасу ходу – понад 700 км у версії Performance, або понад 500 км у стандартному виконанні (за процедурою тестувань WLTP). Корисна енергоємністю акумулятора становитиме до 98 кВт-год.

Платформа STLA Medium буде використовувати 400-вольтну електричну архітектуру, забезпечить короткий час зарядки, а також можливість підключення до різноманітних систем заряджання та живлення. Залежно від розмірів/типу/класу електромобіля, споживання має становити менше 14 кВт-год. на 100 км пробігу. Також передбачена можливість зарядки батареї від 20% до 80% ємності за 27 хвилин.

Електромобілі на платформі STLA Medium мають продаватись по всьому світу та будуть доступні з переднім приводом (один електромотор попереду) або повним приводом (з додаванням другого модуля електромотору позаду). Платформа дає можливість створення електромобілів з різними типами кузовів: легкові моделі, компактні кросовери, великі позашляховики. Діапазон потужності електромобілів складе 160-285 кВт або 218-388 к.с.

Гнучкість платформи STLA Medium дає конструкторам концерну Stellantis максимум свободи у створенні нових моделей транспортних засобів:

колісна база може змінюватись в межах 2700-2900 міліметрів;

загальна довжина може змінюватись в межах 4,3 – 4,9 метри;

кліренс може сягати до 220 мм для забезпечення підвищеної прохідності;

колеса діаметром до 750 мм як ключовий атрибут дизайну моделей на цій платформі.

Фахівці концерну Stellantis зосередилися на високій ефективності модульної акумуляторної батареї, максимальному збільшенні простору всередині транспортного засобу, покращенні плавності ходу та керованості завдяки низькому центру ваги. Компоненти платформи, такі як система обігріву/охолодження салону, рульове керування, гальмівна система, розроблені таким чином, щоб мінімізувати споживання енергії. Ці зусилля поєднуються з широким використанням легких і жорстких матеріалів у конструкції, щоб полегшити транспортний засіб, досягти оптимального запасу ходу, забезпечити зразкову керованість.

Зрештою, платформа STLA Medium має гарантувати найкращу в своєму класі вартість у перерахунку до ємності акумулятора – це також дозволить збільшити обсяги виробництва й, відповідно, зниження собівартості. Варто зазначити, що розміри модульної акумуляторної батареї будуть регулюватись наявним простором (по периметру в межах колісної бази), акумулятор буде розміщено у єдиному закритому боксі з системою охолодження.

Перспективні майбутні платформи STLA

Платформи сімейства STLA (Small/Medium/Large/Frame) розроблені таким чином, щоб вони були готові до розвитку у майбутньому. Саме тому передбачена модульна конструкція, дуже гнучка за своєю суттю: можлива зміна колісної бази, ширини та звисів, кліренсу та конструкції підвіски. Можливості та продуктивність транспортних засобів на базі STLA будуть адаптуватися та вдосконалюватися з роками завдяки впровадженню архітектури STLA Brain, а також технологіям STLA SmartCockpit та STLA AutoDrive, що дозволить бездротовим методом оновлювати програмне забезпечення та розширювати функціональність вже наявного обладнання.

Розуміння гнучкості, серед іншого, включає в себе й можливості зміни силової установки: передній, задній, повний привод. Усе завдяки можливості використання трьох модульних версій електроприводу EDM (electric drive modules).

Платформи STLA також розроблені з урахуванням можливості використання новітніх акумуляторів зі зміненим хімічним складом, включаючи батареї без нікелю або кобальту, а також твердо-тільні батареї. Це дасть змогу брендам Концерну Stellantis максимально гнучко та швидко адаптувати свої перспективні моделі електромобілів до найбільш перспективних технологій майбутнього – задля підтримання найкращого балансу вартості й продуктивності.

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