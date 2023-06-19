Компанія Nyobolt із Великої Британії хоче завалити світ акумуляторними батареями для електромобілів, які заряджаються всього за 6 хвилин.

Британська компанія Nyobolt оголосила плани розпочати виробництво акумуляторів для електромобілів до 2026 року. Компанія стала широковідома завдяки нещодавній презентації концепту Lotus Elise S1 EV – електричній версії класичного спорткара, батареї якого їм вдалося зарядити повністю за 6 хвилин, а на 80% – лише за чотири.

Nyobolt заявляє, що протягом наступних 18 місяців розпочне масштабне виробництво таких швидких акумуляторів: спочатку на своєму заводі в Азії, а згодом планує виробляти їх вже у Великобританії, пише Autocar. Компанія має досвід у створенні акумуляторів для робототехніки, а в наступному році планує налагодити поставки акумуляторів клієнтам у галузях гірничої промисловості, промислової автоматизації, а також важкого позашляхового обладнання.

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За словами Стіва Хатчінса, віце-президента з експлуатації та проектування Nyobolt, його фірма здатна виробляти «тисячі акумуляторів на тиждень». Вже у наступному році вона планує випустити «десятки тисяч» одиниць своїх високоефективних і при тому повністю придатних для переробки батарей.

Фішка Nyobolt полягає в тому, що вона акцентує увагу на аноді акумулятора, що дозволяє використовувати, замість катодів, елементи з низьким електричним опором. Вони не нагріваються, коли через них проходить струм, і, як наслідок, не так швидко руйнуються. Ця передова анодна технологія забезпечує в 10 разів більше зарядної потужності та заощаджує на 90% час, потрібний для заряджання батареї.

За словами генерального директора Nyobolt Сая Шіваредді, його компанія не зосереджується на щільності енергії, як це роблять інші виробники. Підхід Nyobolt полягає в оптимізації існуючої технології та забезпеченні достатнього діапазону за короткий час заряджання, на відміну від максимізації діапазону за рахунок часу, витраченого біля розетки.