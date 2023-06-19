Компания Nyobolt из Великобритании хочет завалить мир аккумуляторными батареями для электромобилей, заряжающимися всего за 6 минут.

Британская компания Nyobolt объявила о планах начать производство аккумуляторов для электромобилей до 2026 года. Компания стала широко известна благодаря недавней презентации концепта Lotus Elise S1 EV – электрической версии классического спорткара, батареи которого им удалось зарядить полностью за 6 минут, а на 80% – всего за четыре.

Nyobolt заявляет, что в течение следующих 18 месяцев начнет масштабное производство таких быстрых аккумуляторов: сначала на своем заводе в Азии, после чего планирует производить их уже в Великобритании, пишет Autocar. Компания имеет опыт создания аккумуляторов для робототехники, а в следующем году планирует наладить поставки аккумуляторов клиентам в отраслях горной промышленности, промышленной автоматизации, а также тяжелого внедорожного оборудования.

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По словам Стива Хатчинса, вице-президента по эксплуатации и проектированию Nyobolt, его фирма способна производить «тысячи аккумуляторов в неделю». Уже в следующем году она планирует выпустить «десятки тысяч» единиц своих высокоэффективных и полностью пригодных для переработки батарей.

Фишка Nyobolt заключается в том, что она акцентирует внимание на аноде аккумулятора, что позволяет использовать вместо катодов элементы с низким электрическим сопротивлением. Они не нагреваются, когда через них проходит ток и, как следствие, не так быстро разрушаются. Эта передовая анодная технология обеспечивает в 10 раз больше зарядной мощности и экономит 90% времени, которое необходимо для зарядки батареи.

По словам генерального директора Nyobolt Сая Шиваредди, его компания не сосредотачивается на плотности энергии, как это делают другие производители. Подход Nyobolt заключается в оптимизации существующей технологии и обеспечении достаточного диапазона за короткое время зарядки, в отличие от максимизации диапазона за счет времени, затраченного у розетки.