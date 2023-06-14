Lotus Elise стал электромобилем, который можно зарядить через 6 минут. Это совместный проект Nyobolt, дизайнер Джулиан Томсон и студии Callum.

Компания Nyobolt выстроила электрическую версию Lotus Elise с зарядкой за 6 минут. Спорткар использует инновационные аккумуляторные ячейки, поддерживающие высокие зарядные токи. Емкость блока – всего 35 киловатт-часов, и он обеспечивает запас хода 250 километров. По словам разработчиков, технологию можно масштабировать на больших машинах, хотя для этого понадобятся несуществующие мегаваттные зарядки.

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Британский стартап Nyobolt, основанный учеными Кембриджского университета, разрабатывает аккумуляторные ячейки со сверхбыстрой зарядкой. Собранный из них блок емкостью 35 киловатт-часов поддерживает ток зарядки 10С (в 10 раз больше номинального объема в ампер-часах) и полностью наполняется всего за шесть минут.

Технология уже сейчас может быть масштабирована до тягачей и автобусов. Правда, такую скорость зарядки им обеспечат только мегаватные «ультрачарджеры», которых пока нет. Даже экспериментальная станция Densen максимум выдает 900 киловатт, а коммерческие XPeng и GAC – 480-500.

Впрочем, начинать нужно с малого, поэтому демонстрировать технологию лицом будет этот симпатичный спорткар под названием Nyobolt EV. Его дизайн придумал Джулиан Томсон, автор Lotus Elise Series I. Фактически это и есть Elise, но отрисованный заново с учетом современных веяний.

Воплотить концепцию помогла студия Callum экс-стилиста Jaguar Иэна Келлама. Машина получила композитный кузов, 19-дюймовые колеса, оригинальную светодиодную оптику и боковые камеры с задержкой сигнала.

Вслед за Callum планирует построить опытный образец Nyobolt EV. Компания примет интеграцию компонентов силовой установки и батареи, а также спроектирует систему охлаждения и схему электропроводки.

Батарея электрокара обеспечит дальность хода около 250 км. Заряжать его можно от существующих терминалов, аккумулятор выдержит 2 тысячи циклов без существенной деградации. Как получены такие характеристики, Nyobolt не говорит. По некоторым данным, в ячейках используется анод из ниобия и вольфрама, а также особый электролит.