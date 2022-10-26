Электрический кроссовер Lotus Electre выйдет в трех версиях. Самая мощная по динамике разгона приблизится к самым быстрым бензиновым мотоциклам современности.

Гиперкроссовер Lotus Electre выйдет на рынок в трех версиях. Топовой станет Eletre R с электрической силовой установкой мощностью 918 лошадиных сил и разгоном до сотни за 2,95 секунды.

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Такой автомобиль получит особое оснащение, в том числе заточенный под агрессивное вождение ездовой профиль Track, и обойдется в 150 990 евро. При этом цена начального Eletre составит 95 990 евро.

Компания Lotus уточнила спецификацию электрического кроссовера Eletre. Модель выйдет на рынок в трех версиях: Eletre, Eletre S и Eletre R. Первые две получат силовую установку мощностью 612 лошадиных сил и 710 Нм момента, тогда как для Eletre R заявлена отдача в 918 сил и 985 Нм.

Динамические характеристики таковы: разгон до ста у Eletre, Eletre S занимает 4,5 секунды, у Eletre R – незаурядные 2,95 секунды; максимальная скорость – 258 и 265 километров в час соответственно. Всем кроссоверам принадлежит батарея емкостью 112 киловатт-часов. Базовые версии могут проезжать до 600 километров без подзарядки, Eletre R — до 490 километров.

Начальная цена Eletre в Европе – 95 990 евро. Базовый кроссовер имеет четыре лидара, пневмоподвеску, матричные фары, активную решетку радиатора, 22-дюймовые колеса, аудиосистему KEF с 15 динамиками и центральный дисплей на органических светодиодах от ECARX. Мультимедиа кроссовера работает на Lotus Hyper OS, использующем игровой двигатель Unreal Engine.

Eletre S за 120 990 евро отличается активным задним спойлером, доводчиками дверей, подсветкой порогов и системой контроля качества воздуха – но инфернальный Eletre R это совсем другой коленкор.

Штатный кроссовер стоимостью 150 990 евро оснащен пакетами Lotus Dynamic Handling (специфические настройки шасси) и Carbon Fibre (детали из углепластика), а также режимом Track (есть только у Eletre R), стальными педалями и UHP-шинами.

Ездовой профиль Track разработан с учетом опыта, полученного на Нюрбургринге. В нем пневмоподвеска приседает, приближая электрокар к земле, а электронноуправляемые амортизаторы и система подавления кренов переходят в агрессивный режим работы. Одновременно открываются заслонки в бампере и активируется лонч-контроль.

В будущем у Lotus появится и более продвинутая технология, которая позволит владельцам автомобилей ездить по Северной петле в полностью автономном режиме.

Ключевыми рынками для Lotus Eletre станут Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Италия, Норвегия, Швеция и Швейцария. Но это не значит, что география не будет расширяться. В 2024 году запланировано появление модели в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.