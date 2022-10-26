Електричний кросовер Lotus Electre вийде у трьох версіях. Найпотужніша за динамікою розгону наблизиться до найшвидших бензинових мотоциклів сучасності.

Гіперкросовер Lotus Electre вийде на ринок у трьох версіях. Топовий стане Eletre R з електричною силовою установкою потужності 918 кінських сил та розгоном до «сотні» за 2,95 секунди.

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Такий автомобіль отримає особливе обладнання, у тому числі заточений під агресивне водіння їздовий профіль Track, і коштуватиме 150 990 євро. При цьому ціна початкового Eletre складе 95 990 євро.

Компанія Lotus уточнила специфікацію електричного кросовера Eletre. Модель вийде на ринок у трьох версіях: Eletre, Eletre S і Eletre R. Перші дві отримають силову установку потужністю 612 кінських сил і 710 Нм моменту тоді як для Eletre R заявлена віддача в 918 сил і 985 Нм.

Динамічні характеристики такі: розгін до ста у Eletre, Eletre S займає 4,5 секунди, у Eletre R - неабиякі 2,95; максимальна швидкість - 258 і 265 кілометрів на годину відповідно. Всім кросоверам належить батарея ємністю 112 кіловат-годин. Базові версії можуть проїжджати до 600 кілометрів без заряджання, Eletre R — до 490 кілометрів.

Початкова ціна Eletre в Європі - 95 990 євро. Базовий кросовер має чотири лідари, пневмопідвіску, матричні фари, активну решітку радіатора, 22-дюймові колеса, аудіосистему KEF з 15 динаміками та центральний дисплей на органічних світлодіодах від ECARX. Мультимедіа кросовера працює на Lotus Hyper OS, що використовує ігровий двигун Unreal Engine.

Eletre S за 120 990 євро відрізняється активним заднім спойлером, доводчиками дверей, підсвічуванням порогів та системою контролю якості повітря – але інфернальний Eletre R це зовсім інший коленкор.

Штатно кросовер вартістю 150 990 євро оснащений пакетами Lotus Dynamic Handling (специфічні налаштування шасі) та Carbon Fibre (деталі з вуглепластику), а також режимом Track (є тільки у Eletre R), сталевими педалями та UHP-шинами.

Їздовий профіль Track розроблений з урахуванням досвіду, здобутого на Нюрбургрингу. У ньому пневмопідвіска присідає наближаючи електрокар до землі, а електроннокеровані амортизатори та система придушення кренів переходять у найагресивніший режим роботи. Одночасно відкриваються заслінки в бампері та активується лонч-контроль.

У майбутньому у Lotus з'явиться і більш просунута технологія, яка дозволить власникам автомобілів їздити Північною петлею в повністю автономному режимі.

Ключовими ринками для Lotus Eletre стануть Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Франція, Італія, Норвегія, Швеція та Швейцарія. Але це не означає, що географія не розширюватиметься. На 2024 рік заплановано появу моделі у Північній Америці, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.