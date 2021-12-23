Усі їх замінив один спорткар.

У липні 2019 року Lotus представив повністю електричний суперкар Evija, розроблений за допомогою китайського автовиробника Geely. А у 2021 році британський виробник оновив свою лінійку останнім автомобілем із двигуном на викопному паливі – Emira, який замінює Elise, Exige та Evora. Видаливши застарілі моделі зі своєї лінійки, компанія прагне швидше позбутись бензинового сліду та перейти в електричне майбутнє.

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Тріумвірат Elise, Exige та Evora тривав 26 років, розпочавшись з Elise. Технічно три моделі були різними версіями однієї. За останні чверть століття було поставлено 51 738 автомобілів, що складає близько половини загального виробництва Lotus за всю 73-річну історію компанії. Крім того, силами Lotus було випущено 9715 додаткових автомобілів для GM (Opel Speedster і Vauxhall VX220), Tesla (Roadster), Hennessey (Venom GT), а також Rezvani (Beast Alpha x Blackbird).

У 2022 році лінійка Lotus включатиме лише електричний гіперкар Evija, спортивне купе Emira та модель під кодовою назвою Type 132. Останній буде електричним кросовером, його прем’єра призначена на весну. “2022 рік буде чудовим, оскільки нове покоління Lotus вступає в дію”, – сказав директор з дизайну Рассел Карр.

Останні екземпляри Elise, Exige та Evora ще присутні на сайті виробника, але не продаються, оскільки всі три зарезервовані для колекції спадщини.

Фото: Lotus попрощався з Elise, Exige та Evora / Lotus