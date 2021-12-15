Як правило, новий автомобіль, виїжджаючи з автосалону, втрачає від третини до половини своєї вартості. Але деякі машини одразу або з часом стають цінними для колекціонерів, тому їх вартість знижується не критично, а іноді й росте. Тому придбання автомобілів зі списку Hagerty можна розглядати як інвестицію.

Цьогорічний список майбутньої класики Hagerty Bull Market, як і раніше, включає 10 автомобілів, які на думку експертів компанії зростуть у вартості протягом наступних 12 місяців.

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Мета Hagerty не у тому, щоб підказати автомобілі для швидкої наживи на їх перепродажу. Натомість це має допомогти автомобільним ентузіастам придбати такий автомобіль, щоб насолоджуватися ним протягом певного часу, а потім продати без збитків. Можливо навіть з невеликим прибутком. Та варто пам’ятати, що пробіг для таких автомобілів є критично важливим фактором формування ціни.

У цьогорічному списку представлені автомобілі 1963-2012 років випуску. Є спортивні машини, автомобілі класу люкс і навіть один електромобіль. Є як цілком доступні моделі, так і досить дорогі. У списку нижче поруч із назвами наведена приблизна поточна вартість для автомобілів у відмінному стані.

1965–70 Cadillac DeVille – 28 800 доларів

1969–74 Ferrari 246 Dino – 365 800 доларів

1983–97 Land Rover Defender – 61 400 доларів

1979–85 Mazda RX-7 – 17 600 доларів

1963–67 Mercedes-Benz 230SL – 80 500 доларів

1966–67 Pontiac GTO – 100 200 доларів

1992–95 Porsche 968 – 38 000 доларів

1985–95 Suzuki Samurai – 10 200 доларів

2008–12 Tesla Roadster Sport – 97 100 доларів

1975–93 Volvo 245 – 15 800 доларів

Фото: автомобілі зі списку Hagerty Bull Market / Autoblog