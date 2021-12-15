Как правило, новый автомобиль, уезжая из автосалона, теряет от трети до половины своей стоимости. Но некоторые машины сразу или со временем становятся ценными для коллекционеров, поэтому их стоимость снижается не критично, а иногда и растет. Поэтому покупку автомобилей из списка Hagerty можно рассматривать как инвестицию.

Нынешний список будущей классики Hagerty Bull Market по-прежнему включает 10 автомобилей, которые, по мнению экспертов компании, возрастут в стоимости в течение следующих 12 месяцев.

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Цель Hagerty не состоит в том, чтобы подсказать автомобили для быстрой наживы на их перепродаже. Но это должно помочь автомобильным энтузиастам приобрести такой автомобиль, чтобы наслаждаться им в течение определенного времени, а затем продать без ущерба. Возможно, даже с небольшой прибылью. Однако следует помнить, что пробег для таких автомобилей является критически важным фактором формирования цены.

В списке представлены автомобили 1963-2012 годов выпуска. Имеются спортивные машины, автомобили класса люкс и даже один электромобиль. Есть как вполне доступные модели, так и достаточно дорогие. В списке ниже рядом с названиями приведена приблизительная текущая стоимость для автомобилей в отличном состоянии.

1965–70 Cadillac DeVille – 28 800 долларов

1969–74 Ferrari 246 Dino – 365 800 долларов

1983–97 Land Rover Defender – 61 400 долларов

1979–85 Mazda RX-7 – 17 600 долларов

1963–67 Mercedes-Benz 230SL – 80 500 долларов

1966–67 Pontiac GTO – 100 200 долларов

1992–95 Porsche 968 – 38 000 долларов

1985–95 Suzuki Samurai – 10 200 долларов

2008–12 Tesla Roadster Sport – 97 100 долларов

1975–93 Volvo 245 – 15 800 долларов

Фото: автомобили из списка Hagerty Bull Market / Autoblog