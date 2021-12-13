Ограниченное количество продукции и высокий спрос неизбежно порождают спекуляции, а с горячим предложением от Tesla другого нельзя было и ожидать.

Лишь через несколько дней после того, как Tesla выпустила в продажу Cyberquad for Kids, некоторые особенно предприимчивые заказчики уже перепродали детские электрические квадроциклы онлайн. Десятки объявлений предлагают игрушку по разным ценам, а рекордная сумма запрашивается в объявлении на eBay – 17 тысяч долларов.

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Как и текила, шорты, свистки, доски для серфинга и прочие не автомобильные продукты, которые Tesla выпускает время от времени ограниченными сериями, превращаются в коллекционные предметы в момент их выхода на рынок. Tesla Cyberquad for Kids на момент появления в продаже на официальном сайте автопроизводителя стоил 1 900 долларов. Детские квадроциклы были мгновенно распроданы, а сейчас предлагаются уже частными продавцами в объявлениях как минимум вдвое дороже первоначальной стоимости.

Самая высокая цена, которую запрашивают за электрический беби-кар на аукционе без торгов (в категории “Купить сейчас” или “Лучшее предложение”) это абсурдные 17 тысяч долларов, что почти в 10 раз больше оригинальной цены. Следующая цена, в порядке удешевления, также в категории “Купить сейчас” – 12 900 долларов. Подавляющее большинство объявлений имеет цену от четырех до шести тысяч долларов.

Cyberquad for Kids – это детский квадроцикл с 36-вольтовым литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает запас хода до 25 км. Максимальная скорость регулируется от 8 до 16 км/ч. Также есть режим движения задним ходом.

Миниатюрный Cyberquad имеет габариты 1193х660х685 мм, а весит 55 кг. Он предназначен для детей от 8 лет. Вероятно, за ним следует полноразмерный электрический квадроцикл для взрослых, показанный одновременно с пикапом Cybertruck.