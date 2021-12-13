Обмежена кількість продукції та високий попит неминуче породжують спекуляції, а з гарячою пропозицією від Tesla іншого годі було й чекати.

Лише через кілька днів після того, як Tesla випустила у продаж Cyberquad for Kids, деякі особливо підприємливі замовники вже готові перепродати дитячі електричні квадроцикли онлайн. Десятки оголошень пропонують іграшку за різними цінами, а рекордна сума запитується в об’яві на eBay – 17 000 доларів.

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Як і текіла, шорти, свистки, дошки для серфінгу, та інші не автомобільні продукти, які Tesla випускає час від часу обмеженими серіями, перетворюються на колекційні предмети у мить їх виходу на ринок. На момент появи у продажу Tesla Cyberquad for Kids на офіційному сайті автовиробника, він коштував 1900 доларів. Дитячі квадроцикли були миттєво розпродані, а зараз пропонуються вже приватними продавцями в оголошеннях як мінімум вдвічі дорожче від початкової вартості.

Найвища ціна, яку запитують за електричний бебі-кар на аукціоні без торгів (у категорії “Купити зараз” або “Найкраща пропозиція”) це абсурдні 17 000 доларів, що майже у 10 разів більше за оригінальну ціну. Наступна ціна, в порядку здешевшання, також у категорії “Купити зараз” – 12 900 доларів. Переважна ж більшість оголошень має ціну від чотирьох до шести тисяч доларів.

Cyberquad for Kids — це дитячий квадроцикл з 36-вольтовим літій-іонним акумулятором, який забезпечує запас ходу до 25 км. Максимальна швидкість регулюється від 8 до 16 км/год. Також є режим руху заднім ходом.

Мініатюрний Cyberquad має габарити 1193 х 660 х 685 мм, а важить 55 кг. Він призначений для дітей від 8 років. Ймовірно, за ним слідує повнорозмірний електричний квадроцикл для дорослих, показаний одночасно з пікапом Cybertruck.