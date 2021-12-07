Які електрокари купують і продають українці.

В Україні з'являється все більше дрібних імпортерів електромобілів з Європи та Азії, а також приватних пропозицій із продажу, тому ринок вживаних електрокарів неупинно зростає і насичується. Вибір справді широкий – ціни коливаються від 82 тисяч до 6,8 мільйона гривень.

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В українському сегменті інтернету продаються близько 2000 електромобілів. Ціни на них коливаються, залежно від класу – є як простенькі «робочі конячки», так і люксові суперкари. У огляді вони були розділені на кілька сегментів за цінами. Перераховано найбільш поширені моделі у продажу.

У нижчому ціновому сегменті вибір обмежений кількома моделями. Зокрема, за 82 тисяч гривень можна придбати вантажний фургончик Citroen Berlingo 2003 року, який є найдоступнішим вживаним електромобілем на вторинному ринку, на момент підготовки статті. Автомобіль перебуває в Луцьку, має пробіг лише 61 тис. км, але не має акумуляторів. Далі ціни рухаються вгору і до Berlingo приєднуються (вже з акумуляторами) Nissan Leaf 1-го покоління, Mitsubishi iMiEV з французькими колегами Citroen C-Zero та Peugeot iOn, Smart EQ Fortwo першого покоління, на диво багато крихіток Renault Twizzy з мотоциклетною посадкою. Серед цієї маси у ціновому діапазоні до 200 тисяч гривень зрідка зустрічаються Fiat e500, є й кілька екстравагантних моделей, на кшталт Chery eQ або Kia Ray EV.

Фото: нижній ціновий сегмент вживаних електромобілів в Україні / auto.ria

Усі перераховані моделі також зустрічаються у наступному ціновому діапазоні від 200 до 400 тисяч гривень, але у кращому стані. До них додаються Kia Soul EV, Renault Zoe другого покоління та новіший Smart EQ Fortwo (починаючи з 2018 року випуску).

Та справді широкий вибір з'являється у покупців, починаючи з суми 400 тис. грн. Nissan Leaf другого покоління, Kia Soul EV Plus, Тут вже чимало відносно нових та зовсім нових електромобілів, завезених з Південної Кореї та Китаю. Також вибір розширюють Chevrolet Volt, Volkswagen e-Golf, Volkswagen e-Bora, екзотичний Volkswagen e-Lavida, BMW i3, Toyota RAV4 EV, Chevrolet Bolt, Honda X-NV. Китайські бренди представлені марками BYD, Geely, французько-китайським Renault KZ-E. У цій же ціновій категорії – від 400 до 800 тисяч гривень зустрічається і перша Tesla.

Фото: вживані електрокари з середнім цінником / auto.ria

Електричний седан Tesla Model S 2013 року випуску продавець оцінив у 642 тисячі гривень. Починаючи з 800 тис. грн, марка Tesla міцно закріплюється в оголошеннях.



Фото: найдоступніша Tesla у продажу в Україні / auto.ria

Компанію Tesla складають ті ж Chevrolet Bolt та Nissan Leaf 2, а також армада компактних кросоверів: Peugeot e-2008, Mazda MX-30, Audi Q2L e-tron, Hyundai Kona – усі 2020 року випуску. Є чимало пропозицій на екзотику з Китаю – Honda X-NV та M-NV та Weltmeister EX5 500, а Gac Aion S AION Y позначений 2021 роком випуску.

Фото: вживані електромобілі вартістю до 800 тисяч гривень / auto.ria

У ціні від 800 тис. до 1,5 млн грн, до списку вибору приєднуються високопродуктивні та новіші версії Tesla Model S та Model 3, з'являється Tesla Model X. Конкуренцію їм складають Volkswagen ID.3, Hyundai Ioniq 5, Jaguar I-Pace, китайські Volkswagen E-Tharu та BYD Han. Останнім у список протиснувся Mercedes-Benz EQA 250, оцінений продавцем у 1,497 млн грн. У цьому ціновому сегменті мова вже йде, фактично, про нові автомобілі з номінальним пробігом.

Фото: високий ціновий сегмент вживаних електромобілів / auto.ria

На вершині електричного ланцюга опинився новенький Porsche Taycan Turbo S, оцінений у 6 799 179 грн.

Між ним та автомобілями за 1,5 мільйона гривень знайшлось місце для кросовера Mercedes-Benz EQC, седана Mercedes-Benz EQS та мінівена Mercedes-Benz EQV, компактного кросовера Tesla Model Y, кросовера Audi e-tron та спорткара Audi e-tron GT, кросовера з іменем спорткара Ford Mustang Mach-E, великого кросовера BMW iX, а також простіших версій Porsche Taycan і Taycan Cross Turismo. Переважна більшість моделей у списку 2020-2021 років випуску, з номінальним пробігом.

Фото: електромобілі найвищої цінової категорії що є у продажу в Мережі / auto.ria