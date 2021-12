Корпорація УкрАВТО 1 грудня 2021 року оголосила про підписання Угоди про Дистриб'юцію та сервісну підтримку автомобілів Geely на території України.

Продажі розпочнуться у 2022 році. В повідомленні УкрАвто вказано, що вона спільно з китайським партнером сформує "якісну дилерську мережу, виходячи з переваг власної найбільшої дилерської мережі".

До речі Geely почала продавати електричний кросовер за 9200 доларів

Щодо майбутнього модельного ряду Geely в Україні, то пресслужба УкрАвто повідомила про старт продажів з двох моделей Geely – Atlas Pro та Coolray.

Цікаво, що у сусідніх Білорусі та Росії, модельний ряд більший та представлені лише з кросоверів – Geely Atlas, Atlas Pro, GS, Tugella та Coolray. Знайомих українцям за минулої каденції Geely в Україні моделей СК та Emgrand уже немає. Хоча на сайті Geely International вказано кілька модифікацій седана Emgrand, включаючи електричний.

В Білорусі на заводі "Белджі" виробляють автомобілі Atlas, Atlas Pro, GS, Tugella та Coolray. Однак в УкрАвто запевнили, що в Україну автомобілі будуть постачатися з Китаю.

До речі Китай став найбільшим імпортером нових авто в Україну

Довідка Авто24

Geely Holding Group – приватна китайська компанія, що входить до списку найбільших світових компаній за версією авторитетного американського видання Fortune Global 500 з оборотом понад 23 млрд. дол. Заснована в 1986 році, сьогодні це один з десяти найбільших автовиробників Китаю. До структури компанії Geely Holding Group входять: Geely Auto, Volvo Car Corporation, Drivetrain Systems International (один із найбільших світових виробників трансмісій), London Taxi (виробник знаменитих лондонських таксі). На зарубіжних ринках інтереси Geely Holding Group представляє компанія Geely International Corporation. Компанія володіє 99% акцій Volvo, 51% контрольних пакетів акцій Lotus та 9,7% Акцій Daimler AG. У 2020 році Mercedes-Benz та Geely Holding оголосили про офіційне створення глобального спільного підприємства smart Automobile Co., Ltd.

Виробничі потужності Geely Holding Group представлені 18 заводами, 9 з яких розташовані на зарубіжних ринках. Дилерська мережа бренду Geely налічує близько 1000 автосалонів та сервісних станцій на території Китаю. До активів холдингу також входять власні науково-дослідні (R&D) центри та міжнародні дизайн – бюро розташовані в Шанхаї, Гетеборзі, Барселоні, Каліфорнії та Шанхаї. Існують також університет та коледж Geely, автомобільний технологічний інститут.

Головний дизайнер холдингу – Пітер Хорбері, який раніше розробляв дизайн Ford та Volvo. Зараз він керує розробкою Geely Auto і нового бренду LYNK & CO.