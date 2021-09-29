Китайський електричний кросовер Geely Geometry EX3 у чотириметровому кузові пропонує непоганий запас ходу у 322 кілометри на одному заряді та функцію швидкої зарядки.

Електричний кросовер з привабливим стартовим цінником поповнив лінійку китайського бренду в класі B-SUV. На місцевому ринку Geely Geometry EX3 доступний за ціною від 59 700 юанів (9200 доларів, 244 675 гривень), що робить його найдоступнішим у своєму класі.

Дивіться також: Китайський електрокар від Great Wall нагадав про машини 1940-х років

Бренд електричних автомобілів Geometry, запущений Geely у 2019 році, представив нову модель під назвою EX3. Автомобіль має довжину 4005 мм, ширину 1760 мм і висоту 1575 мм, при колісній базі 2480 мм.

Попри компактність, кросовер початкового рівня має просторий салон, який може зручно розмістити п’ятьох пасажирів і має 26 відсіків для зберігання. Об'єм вантажного відсіку становить 500 літрів, а зі складеними сидіннями – 1050 літрів.

Панель приладів розміщена на 10,25-дюймовому екрані, що є досить щедрим для свого цінового сегмента, а у центрі розміщений 8-дюймовий тачскрін інформаційно-розважального комплексу. Мультимедійна система Geely G-Link підтримує голосове управління, має вбудовані музичні та потокові сервіси, навігацію, Wi-Fi тощо. Чорно-синя оббивка поєднується з флуоресцентними вставками та замшевими матеріалами.

EX3 приводиться в рух одним електромотором потужністю 94 к.с. і 180 Нм крутного моменту. Акумулятор з рідинним охолодженням на 37,23 кВт-год пропонує запас ходу 322 км, відповідно до китайського циклу вимірювання NEDC. Використовуючи високошвидкісні зарядні пристрої постійного струму, акумулятор може зарядитися до 80 відсотків менш ніж за 30 хвилин, забезпечуючи додатковий пробіг близько 250 км.

У списку систем безпеки EX3 значаться подвійні подушки безпеки, датчики заднього ходу та камери, контроль тиску в шинах, ABS та EBD.

Geometry EX3 спочатку буде доступний у Китаї через дилерську мережу компанії, але виробник планує вийти з цим електричним кросовером і на експортні ринки.

Фото: доступний електричний кросовер Geely Geometry EX3 / Geely