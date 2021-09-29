Китайский электрический кроссовер Geely Geometry EX3 в четырехметровом кузове предлагает неплохой запас хода в 322 километра на одном заряде и функцию быстрой зарядки.

Электрический кроссовер с привлекательным стартовым ценником пополнил линейку китайского бренда в классе B-SUV. На местном рынке Geely Geometry EX3 доступен по цене от 59 700 юаней (9200 долларов, 244 675 гривен), что делает его самым доступным в своем классе.

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Бренд электрических автомобилей Geometry, запущенный Geely в 2019 году, представил новую модель под названием EX3. Автомобиль имеет длину 4005 мм, ширину 1760 мм и высоту 1575 мм, при колесной базе 2480 мм.

Несмотря на компактность, кроссовер начального уровня имеет просторный салон, который может удобно разместить пятерых пассажиров и имеет 26 отсеков для хранения. Объем грузового отсека составляет 500 литров, а со сложенными сиденьями – 1050 литров.

Панель приборов размещена на 10,25-дюймовом экране, что достаточно щедро для своего ценового сегмента, а в центре размещен 8-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса. Мультимедийная система Geely G-Link поддерживает голосовое управление, имеет встроенные музыкальные и потоковые сервисы, навигацию, Wi-Fi и тому подобное. Черно-синяя обивка сочетается с флуоресцентными вставками и замшевыми материалами.

EX3 приводится в движение одним электромотором мощностью 94 л.с. и 180 Нм крутящего момента. Аккумулятор с жидкостным охлаждением на 37,23 кВт-ч предлагает запас хода 322 км, в соответствии с китайским циклом измерения NEDC. Используя высокоскоростные зарядные устройства постоянного тока, аккумулятор может зарядиться до 80 процентов менее чем за 30 минут, обеспечивая дополнительный пробег около 250 км.

В списке систем безопасности EX3 значатся двойные подушки безопасности, датчики заднего хода и камеры, контроль давления в шинах, ABS и EBD.

Geometry EX3 сначала будет доступен в Китае через дилерскую сеть компании, но производитель планирует выйти с этим электрическим кроссовером и на экспортные рынки.

Фото: доступный электрический кроссовер Geely Geometry EX3 / Geely