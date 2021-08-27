В начале этого года бренд Ora представил серийный электрокар с формами классического Volkswagen Beetle. Автомобиль называется Ora Punk Cat / Ballet Cat. Сейчас в городе Чэньду проходит автосалон, на который производитель привез ту же машину, но с другим кузовом.

Great Wall – компания, владеющая Ora и роскошным брендом под названием WEI. Когда последний анонсировал еще один ретро-концепт, предполагалось, что это будет нечто совершенно новое. На самом деле это тот самый Ora Punk/Ballet Cat с другими кузовными панелями.

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Наиболее очевидное сходство между серийным электрокаром Ora и концептом WEI – в профиле. Все двери и задняя стойка совпадают, как и внутренняя часть крыльев. Изменилось лишь оформление передней и задней части, теперь электрокар выглядит как автомобиль 1940 – 1950-х годов. На корме появилась неровность, под которой в классических машин было запасное колесо.

Сравнение концепт WEI (слева) и Ora Ballet Cat / Autoevolution

Не исключено, что под маркой WEI холдинг Great Wall будет продавать этот автомобиль дороже, чем под брендом Ora. Хотя технически он идентичен последнему.

WEI будет предлагать те же батареи LFP, что и Ora Punk/Ballet Cat. Они имеют два варианта: 47,8 кВт-ч и 59,1 кВт-ч, с диапазонами NEDC соответственно 401 км и 501 км для Ora EV. Новинка WEI также может предложить другой блок – с тройными центрами и большей энергией и запасом хода.

Фото: концепт электрокара WEI