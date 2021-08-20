Пикапы и внедорожники BAW Warrior используются вооруженными силами КНР, но также выпускаются в гражданских спецификациях.

В Украину завозят машины с безальтернативным турбодизельным мотором, но есть выбор между двухдверной и четырехдверной кабинами.

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Портал Auto-Consulting сообщает, что отечественный импортер китайской техники привез первую партию армейских внедорожников BAW Warrior, которые используют миротворческие силы и армия КНР.

BAW – Beijing Automobile Works – один из старейших китайских автопроизводителей и является официальным поставщиком техники для армии КНР.

BAW Warrior поставляется на украинский рынок с дизельным турбомотором объемом 2,4 литра с отдачей в 140 л.с. и 350 Нм. С мотором сочетается 5-скоростная механическая коробка передач. Потребление топлива Warrior составляет около 10,6 литра дизеля на 100 км. Максимальная скорость составляет 120 км/ч.

Внедорожник был разработан специально для армии, а позже адаптирован для гражданских нужд. Так, новые машины комплектуются системой контроля давления в шинах, электростеклоподъемниками, дистанционным ключом, галогенными фарами с регулировкой высоты и несколькими системами помощи водителю. Выпуск модели ведется на пекинском заводе компании.

Импортер объявил, что на первые 100 автомобилей BAW Warrior действует специальная цена в 30 тысяч долларов.

Фото: BAW Warrior начали продавать в Украине / Auto-Consulting, BAW, CarNewsChina