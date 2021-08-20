Зрители увидят более 400 единиц вооружения и военной техники.

Во время юбилейного парада к 30 годовщине независимости Украины по Крещатику проедет более 400 единиц вооружения и военной техники, из которых более 300 – от Вооруженных Сил Украины. Это первый парад с привлечением такого большого количества техники.

Кроме парадного прохождения механизированной колонны, на День Независимости будет развернута и статическая экспозиция с новыми образцами вооружения и техники.

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В частности, от 36-й бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского привлекают 12 специализированных бронированных автомобилей “Козак-2”, которые поступили на вооружение перед подготовкой к параду.

После парада они будут отправлены в подразделения морской пехоты.

Кроме того, государственное предприятие “Завод имени В. А. Малышева” изготовило танк “Оплот”, который будет участвовать в параде.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-4РМ производства Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А. Морозова

БРЭМ-4РМ выполнена на базе БТР-4 и оснащена башенным краном грузоподъемностью 3,0 т, сварочным оборудованием, а также лебедкой с тяговым усилием 9 т.

С помощью этой машины подразделения ВСУ способны вести техническую разведку на поле боя днем ​​и ночью, при различных погодных и климатических условиях; ремонтировать поврежденную бронетехнику; вытягивать ее в случае застревания; буксировать в ближайшее укрытие; проводить грузоподъемные, сварочно-режущие работы и тому подобное.

БММ-4С – бронированная водоплавающая медицинская машина, которая может принимать от 4 до 10 раненых. Машина создана на базе БТР-4Е и оснащена медицинским оборудованием, носилками, контейнерами для медикаментов, термоконтейнерами, контейнерами для систем искусственного дыхания, дефибрилляции и переливания крови.

Высокоманевренный бронетранспортер БТР-4Е – это плавающая боевая машина, на базе которой создано целое семейство машин (командирская, командно-штабная, медицинская, ремонтно-эвакуационная и т.д.). Бронетранспортер БТР-4Е является сугубо украинской разработкой, прошедшей полный цикл от "чистого листа" до постановки на вооружение, сейчас серийно выпускается в Украине, планово поступает в подразделения Вооруженных сил Украины и Нацгвардии, постепенно заменяя бронетранспортеры, которые остались в наследство от Советского Союза .

Бронетранспортеры БТР-3ДА, которые предназначены для транспортировки механизированных пехотных частей и обеспечения огневой поддержки в боевых действиях, изготавливают на ГП "Киевский бронетанковый завод".

Бронетранспортеры БТР-3ДА, оснащенные четырехтактным 6-цилиндровым дизельным двигателем с жидкостным охлаждением Deutz BF6M1015CP и автоматической трансмиссией Allison типа 3200SP, содержит современные телевизионные средства прицеливания и тепловизионные приборы для ведения огня ночью. Система панорамного обзора позволяет членам экипажа держать в поле зрения местность под углом почти в 360 градусов.

Также БТР-3ДА оснащен боевым модулем "Штурм-М" с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту и ​​достигает высокой точности и кучности огня на всех режимах.

24 августа по Крещатику также проедут первые машины из состава первого дивизиона противокорабельного ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун". Их производит Государственное киевское конструкторское бюро "Луч".

В состав комплекса входят: подвижной командный пункт, унифицированная самоходная пусковая установка, ракета в транспортно-пусковом контейнере, транспортно-заряжающая машина, транспортная машина, комплект наземного оборудования.

ЖК-360МЦ "Нептун" предназначен для поражения боевых кораблей классов "крейсер", "эсминец", "фрегат", "корвет", десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, действующих как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, а также береговых радиоконтрастных целей в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Крылатая ракета Р-360 с массой боевой части в 150 кг способна уничтожать цели на расстоянии до 300 км только одним попаданием. Ракета имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и осуществляет полет и маневрирование на сверхмалых высотах – несколько метров над уровнем моря.