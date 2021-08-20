Глядачі побачать понад 400 одиниць озброєння та військової техніки.

Під час ювілейного параду до 30 річниці незалежності України Хрещатиком проїде понад 400 одиниць озброєння та військової техніки, з яких більше ніж 300 – від Збройних Сил України. Це перший парад із залученням такої великої кількості техніки.

Окрім парадного проходження механізованої колони, на День Незалежності буде розгорнута і статична експозиція з новими зразками озброєння та техніки.

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Зокрема, від 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Білинського залучають 12 спеціалізованих броньованих автомобілів "Козак-2", які надійшли на озброєння перед підготовкою до параду.

Після параду вони будуть відправлені в підрозділи морської піхоти.

Окрім того, державне підприємство “Завод імені В.О. Малишева”, виготовило танк “Оплот”, який братиме участь у параді.

Броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-4РМ виробництва Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О.О. Морозова

БРЕМ-4РМ виконана на базі БТР-4 та оснащена баштовим краном вантажопідйомністю 3,0 т, зварювальним обладнанням, а також лебідкою з тяговим зусиллям 9 т.

За допомогою цієї машини підрозділи ЗСУ здатні вести технічну розвідку на полі бою вдень і вночі, за різних погодних і кліматичних умов; ремонтувати пошкоджену бронетехніку; витягати її у разі застрягання; буксирувати у найближчі укриття; проводити вантажопідйомні, зварювально-різальні роботи тощо.

БММ-4С – броньована водоплавна медична машина, яка може приймати від 4 до 10 поранених. Машина створена на базі БТР-4Е та оснащена медичним обладнанням, ношами, контейнерами для медикаментів, термоконтейнерами, контейнерами для систем штучного дихання, дефібриляції та переливання крові.

Високоманевровий бронетранспортер БТР-4Е – це плаваюча бойова машина, на базі якої створено ціле сімейство машин (командирська, командно-штабна, медична, ремонтно-евакуаційна тощо). Бронетранспортер БТР-4Е є суто українською розробкою, що пройшла повний цикл від “чистого аркуша” до постановки на озброєння, нині серійно випускається в Україні, планово надходить до підрозділів Збройних сил України та Нацгвардії, поступово замінюючи бронетранспортери, що залишились у спадок від Радянського Союзу.

Бронетранспортери БТР-3ДА, які призначені для транспортування механізованих піхотних частин та забезпечення вогневої підтримки в бойових діях, виготовляють на ДП “Київський бронетанковий завод”.

Бронетранспортери БТР-3ДА, що оснащені чотиритактним 6-циліндровим дизельним двигуном з рідинним охолодженням Deutz BF6M1015CP і автоматичною трансмісією Allison типу 3200SP, містить сучасні телевізійні засоби прицілювання та тепловізійні прилади задля ведення вогню вночі. Система панорамного огляду дозволяє членам екіпажу тримати в полі зору місцевість під кутом майже у 360 градусів.

Також БТР-3ДА оснащений бойовим модулем “Штурм-М” з 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, що має скорострільність у 330 пострілів за хвилину та досягає високої точності й кучності вогню на всіх режимах.

24 серпня Хрещатиком також проїдуть перші машини зі складу першого дивізіону протикорабельного ракетного комплексу РК-360МЦ “Нептун”. Їх виготовляє Державне київське конструкторське бюро “Луч”.

До складу комплексу входять: рухомий командний пункт, уніфікована самохідна пускова установка, ракета в транспортно-пусковому контейнері, транспортно-заряджальна машина, транспортна машина, комплект наземного обладнання.

РК-360МЦ “Нептун” призначений для ураження бойових кораблів класів “крейсер”, “есмінець”, “фрегат”, “корвет”, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, що діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, а також берегових радіоконтрастних цілей у простих і складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби і року, за активної вогневої та радіоелектронної протидії противника.

Крилата ракета Р-360 з масою бойової частини у 150 кг здатна знищувати цілі на відстані до 300 км лише одним влучанням. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ та маневрування на надмалих висотах — кілька метрів над рівнем моря.