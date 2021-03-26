В одеський порт прибув американський суховантаж з армійськими машинами для Збройних сил України.

Суховантаж Ocean Glory під американським прапором вже зайшов в одеський порт.

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За інформацією Думської, судно доставило в Україну близько 350 тонн військового спорядження, зокрема 35 армійських позашляховиків HMMWV. Очікується, що розвантаження обладнання триватиме кілька днів.

Суховантаж Ocean Glory спеціалізується на військових перевезеннях. Побудований в 2015 році, довжина 171 метр, ширина 25 метрів, дедвейт близько 20 тисяч тонн.