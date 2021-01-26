Військовий автомобіль китайської армії зможе купити будь-хто. В DongFeng Motor оголосили про старт продажів китайської версії Hummer H1.

Компанія DongFeng Motor вже не перший рік випускає китайський Хаммер H1. І ось тепер в Піднебесній вирішили продавати його всім бажаючим (раніше він випускався тільки для служби в армії).

Читайте також: Всі електричні Hummer вже розкупили

Відзначимо, DongFeng Mengshi / Warrior виробляється в Китаї без малого 20 років, і на відміну від більшості “китайських клонів”, перед нами не підробка, а ліцензійна копія Humvee / Hummer H1. У 2007 році машина зазнала рестайлінг і отримала власне “оперення” та вдосконалені технічні рішення.

Позашляховик ДонгФенг пропонується з дизельними двигунами об'ємом 6,5 л і 4 л. Автомат - 4-ступінчастий, механіка - пятиступка. У вільний продаж китайський Хаммер надійде вже навесні 2021 року. За скільки його можна буде купити - поки не повідомляється. Але є інформація, що спочатку клієнтам запропонують «голе шасі» з кабіною.