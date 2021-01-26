Военный автомобиль китайской армии сможет купить любой желающий. В DongFeng Motor объявили о старте продаж китайской версии Hummer H1.

Компания DongFeng Motor уже не первый год выпускает китайский Хаммер H1. И вот теперь в Поднебесной решили продавать его всем желающим (раньше он выпускался только для службы в армии).

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Отметим, DongFeng Mengshi/Warrior производится в Китае без малого 20 лет, и в отличие от большинства “китайских клонов”, перед нами не подделка, а лицензионная копия Humvee/Hummer H1. В 2007 году машина подверглась рестайлингу и получила собственное “оперение” и усовершенствованные технические решения.



Внедорожник ДонгФенг предлагается с дизельными двигателями объемом 6,5 л и 4 л. Автомат – 4-ступенчатый, механика – пяти. В свободную продажу китайский Хаммер поступит уже весной 2021 года. За сколько его можно будет купить – пока не сообщается. Но есть информация, что сначала клиентам предложат “голое шасси” с кабиной.