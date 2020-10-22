Усю партію електромобілів Hummer за $113 000 розкупили за одну годину

Електричний пікап GMC Hummer EV, який дебютував на днях, виявився дуже затребуваним автомобілем. Лише через годину після прем'єри всю першу партію машини було повністю розпродано.

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Йдеться про найдорожчу комплектацію автомобіля, спецверсію Edition 1. Такий електрокар оснащується силовою установкою на 1000 сил, розганяється до 100 км/год за 3 секунди і проїжджає на одному заряді більше ніж 560 км. Ціна автомобіля становить 112 600 доларів.

Постачання Hummer Edition 1 повинно початися восени 2021 року, і до осені 2022 випускатися буде винятково ця версія автомобіля. Тобто тим, хто бажає замовити новинку прямо зараз, доведеться тепер почекати два роки, коли на конвеєр відправиться більш доступна версія за 100 000 доларів.

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Навесні 2023 року GMC почне продаж ще більш доступної версії – за 90 тисяч. Нарешті, найдешевший варіант, який оцінюється в 80 тис. доларів, з'явиться тільки навесні 2024 року.