На початку цього року бренд Ora представив серійний електрокар з формами класичного Volkswagen Beetle. Автомобіль називається Ora Punk Cat / Ballet Cat. Зараз у місті Ченьду проходить автосалон, на який виробник привіз ту ж машину, але з іншим кузовом.

Great Wall – компанія, яка володіє Ora та розкішним брендом під назвою WEI. Коли останній анонсував ще один ретро-концепт, передбачалось, що це буде щось абсолютно нове. Насправді ж це той самий Ora Punk/Ballet Cat з іншими кузовними панелями.

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Найбільш очевидна схожість між серійним електрокаром Ora та концептом WEI – у профіль. Всі двері та задня стійка збігаються, як і внутрішня частина крил. Змінилось лише оформлення передньої та задньої частини, тепер електрокар виглядає як автомобіль 1940–1950-х років. На кормі з’явилась нерівність, під якою у класичних машин було запасне колесо.

Порівняння: концепт WEI (ліворуч) та Ora Ballet Cat / Autoevolution

Не виключено, що під маркою WEI холдинг Great Wall продаватиме цей автомобіль дорожче, ніж під брендом Ora. Хоча технічно він ідентичний останньому.

WEI буде пропонувати ті ж батареї LFP, що і Ora Punk/Ballet Cat. Вони мають два варіанти: 47,8 кВт-год та 59,1 кВт-год, з діапазонами NEDC відповідно 401 км та 501 км для Ora EV. Новинка WEI також може запропонувати інший блок – з потрійними осередками та більшою енергією і запасом ходу.

Фото: концепт електрокара WEI /