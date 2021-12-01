Корпорация УкрАВТО 1 декабря 2021 года объявила о подписании Соглашения о Дистрибуции и сервисной поддержке автомобилей Geely на территории Украины.

Продажи начнутся в 2022 году. В сообщении УкрАвто указано, что она совместно с китайским партнером сформирует "качественную дилерскую сеть, исходя из преимуществ собственной крупнейшей дилерской сети".

Кстати Geely начала продавать электрический кроссовер за 9200 долларов

Что касается будущего модельного ряда Geely в Украине, то прессслужба УкрАвто сообщила о старте продаж с двух моделей Geely – Atlas Pro и Coolray.

Интересно, что в соседних Беларуси и России, модельный ряд больше и представлен только из кроссоверов – Geely Atlas, Atlas Pro, GS, Tugella и Coolray. Знакомых украинцам при прошлой каденции Geely в Украине моделей СК и Emgrand уже нет. Хотя на сайте Geely International указано несколько модификаций седана Emgrand, включая электрический.

В Беларуси на заводе "Белджи" производят автомобили Atlas, Atlas Pro, GS, Tugella и Coolray. Однако в УкрАвто заверили, что в Украину автомобили будут поставляться из Китая.

Справка Авто24

Geely Holding Group – китайская частная компания, входящая в список крупнейших мировых компаний по версии авторитетного американского издания Fortune Global 500 с оборотом более 23 млрд. дол. Основанная в 1986 году, сегодня это один из десяти крупнейших автопроизводителей Китая. В структуру компании Geely Holding Group входят: Geely Auto, Volvo Car Corporation, Drivetrain Systems International (один из крупнейших мировых производителей трансмиссий), London Taxi (производитель знаменитых лондонских такси). На зарубежных рынках интересы Geely Holding Group представляет компания Geely International Corporation. Компания владеет 99% акций Volvo, 51% контрольных пакетов акций Lotus и 9,7% Акций Daimler AG. В 2020 году Mercedes-Benz и Geely Holding объявили об официальном создании глобального совместного предприятия smart Automobile Co., Ltd.

Производственные мощности Geely Holding Group представлены 18 заводами, 9 из которых расположены на зарубежных рынках. Дилерская сеть бренда Geely насчитывает около 1000 автосалонов и сервисных станций на территории Китая. В активы холдинга также входят научно-исследовательские (R&D) центры и международные дизайн – бюро расположены в Шанхае, Гетеборге, Барселоне, Калифорнии и Шанхае. Существуют также университет и колледж Geely, автомобильный технологический институт.

Главный дизайнер холдинга – Питер Хорбери, который ранее разрабатывал дизайн Ford и Volvo. Сейчас он руководит разработкой Geely Auto и нового бренда LYNK & CO.