Какие электрокары покупают и продают украинцы?

В Украине появляется все больше мелких импортеров электромобилей из Европы и Азии, а также частных предложений, поэтому рынок подержанных электрокаров постоянно растет и насыщается. Выбор действительно широк – цены колеблются от 82 тысяч до 6,8 миллионов гривен.

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В украинском сегменте Интернета продаются около 2000 электромобилей. Цены на них колеблются в зависимости от класса – есть как простенькие «рабочие лошадки», так и люксовые суперкары. В обзоре они были разделены на несколько частей по ценам. Перечислены наиболее распространенные модели в продаже.

В низшем ценовом сегменте выбор ограничен несколькими моделями. В частности, за 82 тысячи гривен можно приобрести грузовой фургончик Citroen Berlingo 2003 года, который является самым доступным подержанным электромобилем на вторичном рынке, на момент подготовки статьи. Автомобиль находится в Луцке, имеет пробег всего 61 тыс. км, но нет аккумуляторов. Далее цены двигаются вверх и к Berlingo присоединяются (уже с аккумуляторами) Nissan Leaf 1-го поколения, Mitsubishi iMiEV с французскими коллегами Citroen C-Zero и Peugeot iOn, Smart EQ Fortwo первого поколения, удивительно много крошек Renault Twizzy с мотоциклетной посадкой. Среди этой массы в ценовом диапазоне до 200 тысяч гривен изредка встречаются Fiat e500, есть несколько экстравагантных моделей, вроде Chery eQ или Kia Ray EV.

Фото: нижний ценовой сегмент подержанных электромобилей в Украине / auto.ria

Все эти модели также встречаются в следующем ценовом диапазоне от 200 до 400 тысяч гривен, но в лучшем состоянии. К ним прилагаются Kia Soul EV, Renault Zoe второго поколения и более новый Smart EQ Fortwo (начиная с 2018 года выпуска).

Но действительно, широкий выбор появляется у покупателей, начиная с суммы 400 тыс. грн. Nissan Leaf второго поколения, Kia Soul EV Plus, здесь уже немало относительно новых и совершенно новых электромобилей, завезенных из Южной Кореи и Китая. Также выбор расширяют Chevrolet Volt, Volkswagen e-Golf, Volkswagen e-Bora, экзотический Volkswagen e-Lavida, BMW i3, Toyota RAV4 EV, Chevrolet Bolt, Honda X-NV. Китайские бренды представлены марками BYD, Geely, французско-китайским Renault KZ-E. В этой же ценовой категории – от 400 до 800 тысяч гривен встречается и первая Tesla.

Фото: б/у электрокары со средним ценником / auto.ria

Электрический седан Tesla Model S 2013 выпуска продавец оценил в 642 тысячи гривен. Начиная с 800 тыс. грн, марка Tesla крепко закрепляется в объявлениях.

Фото: самая доступная Tesla в продаже / auto.ria

Компания Tesla составляют те же Chevrolet Bolt и Nissan Leaf 2, а также армада компактных кроссоверов: Peugeot e-2008, Mazda MX-30, Audi Q2L e-tron, Hyundai Kona – все 2020 года выпуска. Есть немало предложений на экзотику из Китая – Honda X-NV и M-NV и Weltmeister EX5 500, а Gac Aion S AION Y 2021 года выпуска.

Фото: б/у электромобили стоимостью до 800 тысяч гривен / auto.ria

В цене от 800 тыс. до 1,5 млн грн, к списку выбора присоединяются высокопроизводительные и новые версии Tesla Model S и Model 3, появляется Tesla Model X. Конкуренцию им составляют Volkswagen ID.3, Hyundai Ioniq 5, Jaguar I- Pace, Китайские Volkswagen E-Tharu и BYD Han. Последним в список протиснулся Mercedes-Benz EQA 250, оцененный продавцом в 1,497 млн. грн. В этом ценовом сегменте речь уже идет фактически о новых автомобилях с номинальным пробегом.

Фото: высокий ценовой сегмент подержанных электромобилей / auto.ria

На вершине электрической цепи оказался новый Porsche Taycan Turbo S, оцененный в 6 799 179 грн.

Между ним и автомобилями за 1,5 миллиона гривен нашлось место для кроссовера Mercedes-Benz EQC, седана Mercedes-Benz EQS и минивэна Mercedes-Benz EQV, компактного кроссовера Tesla Model Y, кроссовера Audi e-tron и спорткара Audi e-tron GT, кроссовера с именем спорткара Ford Mustang Mach-E, крупного кроссовера BMW iX, а также более простых версий Porsche Taycan и Taycan Cross Turismo. Подавляющее большинство моделей в списке 2020-2021 годов выпуска, с номинальным пробегом.

Фото: электромобили самой высокой ценовой категории в продаже в Сети / auto.ria