Він коштує 1900 доларів.

На офіційному сайті Tesla з’явився новий електричний транспорт, призначений для дітлахів – електричний квадроцикл Cyberquad for Kids за ціною 1900 доларів (52 тисячі гривень). Можна не сумніватись, що квадроцикли дуже швидко розкуплять, адже наближається час подарунків.

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Армія фанатів Tesla з усього світу за лічені години розкуповувала товари з лімітованих серій, які випускав американський автовиробник. Можна пригадати фірмову текілу, іграшкові модельки та бебікари у стилі Model S чи свистки у формі електричного пікапа Cybertruck, які днями надійшли у продаж та були розкуплені за кілька годин.

Фото: Tesla Cyberquad for Kids / Tesla

Tesla Cyberquad for Kids на сайті автовиробника описується як “повністю електричний дитячий транспорт для пригод, натхненний культовим дизайном Cybertruck”. Квадроцикл має повністю сталеву раму, м'яке сидіння та регульовану підвіску із заднім дисковим гальмом та світлодіодними світловими смугами. Cyberquad for Kids працює від літій-іонного акумулятора, який забезпечує йому запас ходу до 25 км. Максимальна швидкість регулюється від 8 до 16 км/год. Також є режим руху заднім ходом.

Мініатюрний Cyberquad має габарити 1193 х 660 х 685 мм, а важить 55 кг. Він призначений для дітей від 8 років і старше. Для отримання 100-відсоткового заряду в акумуляторі знадобиться 5 годин підключення до мережі.

Передавати замовлення маленьким власникам Tesla обіцяє за 2–4 тижні.

Фото: “дорослий” електричний квадроцикл Cyberquad, показаний на презентації Cybertruck / Carscoops