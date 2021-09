Минулого року британський автовиробник випустив дитячу версію спортивного родстера, прославленого фільмами про Джеймса Бонда – DB5 Junior. А тепер Aston Martin пропонує DB5 Junior "No Time To Die Edition" з усіма шпигунськими девайсами, які були у розпорядженні агента 007.

Aston Martin DB5 Junior – це електромобіль, виконаний в масштабі 2:3, який коштує 35-45 тисяч фунтів стерлінгів (1,27 – 1,63 млн гривень). Виявляється, це не найкрутіша річ, яку можна подарувати сину, доньці, або навіть собі, оскільки тепер британський виробник представив спорткар, начинений шпигунським обладнанням.

У серпні минулого року Aston Martin оголосив, що випустить 1079 машинок Aston Martin DB5 Junior впродовж наступних двох років. Функціональна моделька пропонується у двох версіях: DB5 Junior та DB5 Vantage Junior. Перша має електромотор потужністю 6,8 к.с., а друга може збільшувати продуктивність двигуна до 13,6 кінських сил. DB5 Junior коштує 35 тисяч фунтів стерлінгів, а DB5 Vantage Junior – 45 тисяч фунтів стерлінгів.

Фото: Aston Martin DB5 Junior No Time To Die Edition від The Little Car Company / Aston Martin

Новинка від Aston Martin та The Little Car Company під назвою DB5 Junior No Time To Die Edition з легкістю подвоює цінник дорожчої версії, піднімаючи планку до 90 тисяч фунтів стерлінгів, що конвертується у 3 268 929 гривень. Крім шпигунських гаджетів, така версія машинки має покращені характеристики. Зокрема, вдвічі збільшився запас ходу до 128 кілометрів, потужність залишилась на колишньому рівні, але максимальна швидкість зросла до 72 км/год, проти 48 км/год у звичайних DB5 Junior. Версія No Time To Die Edition вийде тиражем у 125 екземплярів.