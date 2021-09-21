Випущений у 1929 році автомобіль марки GMC є представником епохи, у якій в автомобілях не було жодної електроніки. Це груба сила, та чи змогла вона встояти проти часу?

Американська компанія GMC протягом багатьох років випускала лише вантажівки та самоскиди, перш ніж стати легковим брендом і перейти на виробництво люксових версій Chevrolet. Ця двотонна вантажівка 1929 року випуску родом з тієї забутої епохи.

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Автор каналу Jennings Motor Sports повідомляє, що вантажівка простояла більш як 80 років у лісі, востаннє машина їздила у 1940 році – власник потрапив на фронт і не повернувся. Хоча машина виглядає, як купа брухту, автомайстерня вирішила дати старому самоскиду другий шанс і визволила його з полону флори.

На жаль, у відео немає епізоду з діставанням машини, яка вже почала вростати в землю, але евакуація привела до додаткових ушкоджень, а також руйнування дерев'яних деталей. Втім, у цьому випадку пошкодження можна вважати косметичними, адже погіршити зовнішній вигляд машини навряд чи вийде, а те, що в ній є цінним, залишилось неушкодженим людьми, природою і часом.

Дивовижно, але рядний шестициліндровий двигун об'ємом 5,1 літра, після стандартних операцій підготовки до запуску, завівся! У двигун залили нове мастило вперше за останні 80 років, поставили нові свічки запалювання та провели незначне технічне обслуговування і 92-річний мотор “відкашлявся” та почав рівно торохтіти.