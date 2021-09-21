Выпущен в 1929 году автомобиль марки GMC является представителем эпохи, в которой в автомобилях не было никакой электроники. Это грубая сила, но смогла ли она устоять против времени?

Американская компания GMC на протяжении многих лет выпускала только грузовики и самосвалы, прежде чем стать легковым брендом и перейти на производство люксовых версий Chevrolet. Этот двухтонный грузовик 1929 года выпуска родом из той забытой эпохи.

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Автор канала Jennings Motor Sports сообщает, что грузовик простояла более 80 лет в лесу, в последний раз машина ездила в 1940 году – владелец попал на фронт и не вернулся. Хотя машина выглядит, как груда лома, автомастерская решила дать старому самосвалу второй шанс и вызволила его из плена флоры.

К сожалению, в видео нет эпизода с доставанием машины, которая уже начала врастать в землю, но эвакуация привела к дополнительным повреждениям, а также разрушению деревянных деталей. Впрочем, в этом случае повреждения можно считать косметическими, ведь ухудшить внешний вид машины вряд ли получится, а то, что в ней ценно, осталось невредимым людьми, природой и временем.

Удивительно, но рядный шестицилиндровый двигатель объемом 5,1 литра, после стандартных операций подготовки к запуску, завелся! В двигатель залили новое масло впервые за последние 80 лет, поставили новые свечи зажигания, провели незначительное техническое обслуживание. 92-летний мотор “откашлялся” и начал ровно тарахтеть.