В прошлом году британский автопроизводитель выпустил детскую версию спортивного родстера, прославленного фильмами о Джеймсе Бонде – DB5 Junior. А теперь Aston Martin предлагает DB5 Junior "No Time To Die Edition" со всеми шпионскими гаджетами, которые были в распоряжении агента 007.

Aston Martin DB5 Junior – это электромобиль, выполненный в масштабе 2:3, который стоит 35-45 тысяч фунтов стерлингов (1,27 – 1,63 млн гривен). Оказывается, это не самая крутая вещь, которую можно подарить сыну, дочери, или даже себе, поскольку теперь британский производитель представил спорткар, начиненный шпионским оборудованием.

В августе прошлого года Aston Martin объявил, что выпустит 1079 машинок Aston Martin DB5 Junior в течение следующих двух лет. Функциональная моделька предлагается в двух версиях: DB5 Junior и DB5 Vantage Junior. Первая имеет электромотор мощностью 6,8 л.с., а вторая может увеличивать производительность двигателя до 13,6 лошадиных сил. DB5 Junior стоит 35 тысяч фунтов стерлингов, а DB5 Vantage Junior – 45 тысяч фунтов стерлингов.

Фото: Aston Martin DB5 Junior No Time To Die Edition от The Little Car Company/Aston Martin

Новинка от Aston Martin и The Little Car Company под названием DB5 Junior No Time To Die Edition с легкостью удваивает ценник дорогой версии, поднимая планку до 90 тысяч фунтов стерлингов, которая конвертируется в 3 268 929 гривен. Кроме шпионских гаджетов, такая версия машины имеет улучшенные характеристики. В частности, вдвое увеличился запас хода до 128 километров, мощность осталась на прежнем уровне, но максимальная скорость возросла до 72 км/ч по сравнению с 48 км/ч у обычных DB5 Junior. Версия No Time To Die Edition выйдет тиражом в 125 экземпляров.