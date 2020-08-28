Компанія Aston Martin та виробник дитячих автомобілів The Little Car Company презентували масштабну модель класичного DB5.

Aston Martin DB5 Junior виконаний в масштабі 2:3, коштує 35-45 тисяч фунтів стерлінгів і дозволяє покататись не тільки дітлахам, а й дорослим.

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Електромобільчик буде доступний в двох версіях: DB5 Junior та DB5 Vantage Junior. Таких машинок буде випущено 1079 одиниць – стільки ж, як і оригінальних машин. Першими покупцями стануть власники справжніх DB5, причому номери шасі їх примірників іграшок будуть такими ж, як у оригінальних вантажних автомобілів.

Для модельки доступні практично всі елементи персоналізації, що й для справжніх авто, в тому числі колір кузову, оздоблення салону, а також замовити для машини оригінальні опції – чохол, футляр для перевезення, набір інструментів та номерні знаки.

Фото: Aston Martin DB5 Junior / Aston Martin

DB5 Junior збудований з алюмінію та композитних матеріалів , тому важить лише 270 кілограмів. Передня підвіска двохричажна, а ззаду встановлений нерозрізний міст з тягою Панара. Під капотом встановлена батарея, що забезпечує запас ходу у 16-32 кілометри, а у рух автомобільчик призводить п'ятикіловатний електромотор (6,8 к.с.). Крім того, запас ходу можна подвоїти, купивши запасний акумулятор, а мотор налаштувати на один з трьох режимів руху. У найпотужнішому швидкість руху сягає 48 кілометрів на годину.

DB5 Vantage Junior відрізняється диференціалом підвищеного тертя в задній осі, кузовом з вуглепластика і має більшу батарею у стандартному виконанні. Крім того, у версії “Вантаж” є четвертий їздовий профіль, в якому потужність установки зростає до 10 кіловат або 13,6 кінської сили.

Aston Martin DB5 Junior коштує в Британії від 35 000 фунтів стерлінгів, а за DB5 Vantage Junior просять 45 000. Виробництво розпочнеться наступного року, а на виготовлення усіх 1079 машинок знадобиться близько двох років.

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