Tesla зареєструвала назву Cyberquad для перспективного електричного квадроцикла. Проект цілком собі живий, хоча і неясно в якій стадії він зараз перебуває.

В останній раз Cyberquad був помічений ще під час презентації пікапа Cybertruck, коли квадроцикл заїхав на платформу машини, щоб продемонструвати її вантажопідйомність. З самого початку перспективи цього дивного продукту були не зовсім зрозумілі. Однак Ілон Маск пообіцяв, що Cyberquad обов'язково з'явиться в продажу для тих, хто придбає електричний пікап Cybertruck.

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З того часу ніякої інформації про квадроцикл більше не надходило. Проте, про нього часто згадували на різного роду заходах. Але тепер з'явилися реальні докази, що Cyberquad все-таки готують до виробництва, так як в патентній базі з'явилася заявка на торговельну марку.