Tesla зарегистрировала название Cyberquad для перспективного электрического квадроцикла. Проект вполне себе жив, хотя и неясно – в какой стадии он сейчас находится.

В последний раз Cyberquad был замечен еще во время презентации пикапа Cybertruck, когда квадроцикл заехал на платформу машины, чтобы продемонстрировать его грузоподъемность. С самого начала перспективы этого удивительного продукта были не совсем понятны. Однако Илон Маск пообещал, что Cyberquad обязательно появится в продаже для тех, кто приобретет электрический пикап Cybertruck.

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С тех пор никакой информации о квадроцикле больше не поступало. Тем не менее, о нем часто упоминали на разного рода мероприятиях. Но теперь появились реальные доказательства, что Cyberquad все-таки готовят к производству, так как в патентной базе появилась заявка на торговую марку.