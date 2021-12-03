Он стоит 1900 долларов.

На официальном сайте Tesla появился новый электрический транспорт, предназначенный для детей – электрический квадроцикл Cyberquad for Kids по цене 1900 долларов (52 тысячи гривен). Можно не сомневаться, что квадроциклы очень быстро раскупят, ведь близится время подарков.

Читайте также Aston Martin выпустил детский автомобиль с пулеметами стоимостью 3,2 миллиона гривен

Армия фанатов Tesla со всего мира за считанные часы раскупала товары из лимитированных серий, которые выпускал американский автопроизводитель. Можно вспомнить фирменную текилу, игрушечные модельки и бебикары в стиле Model S или свистки в форме электрического пикапа Cybertruck, которые на днях поступили в продажу и были раскуплены за несколько часов.

Фото: Tesla Cyberquad for Kids / Tesla

Tesla Cyberquad for Kids на сайте автопроизводителя описывается как “полностью электрический детский транспорт для приключений, вдохновленный культовым дизайном Cybertruck”. Квадроцикл имеет стальную раму, мягкое сиденье и регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом и светодиодными световыми полосами. Cyberquad for Kids работает от литий-ионного аккумулятора, обеспечивающего ему запас хода до 25 км. Максимальная скорость регулируется от 8 до 16 км/ч. Также есть режим движения задним ходом.

Миниатюрный Cyberquad имеет габариты 1193х660х685 мм, а весит 55 кг. Он предназначен для детей от 8 лет и старше. Для получения 100% заряда в аккумуляторе потребуется 5 часов подключения к сети.

Передавать заказ маленьким владельцам Tesla обещает через 2–4 недели.

Фото: “взрослый” электрический квадроцикл Cyberquad, показанный на презентации Cybertruck / Carscoops