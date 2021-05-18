Покупатели получат еще и квадроцикл Cyberquad в комплекте.

Tesla Cybertruck от компании Mattel Creations выполнен в масштабе 1:10 и чрезвычайно детализированный. В комплекте с ним продается электрический квадроцикл, а его пульт управления в форме штурвала.

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Когда Тесла представил свой дикий на вид электрический пикап Cybertruck в 2019 году, было немало шуток о том, что дизайн автомобиля напоминает детские рисунки. Несмотря на это, более 200 тысяч потенциальных покупателей сделали бронирование. Финальный дизайн серийного вида полугрузовика все еще не раскрыт, однако концепт можно купить уже сейчас в виде радиоуправляемой масштабной модели.

Это уже второй Cybertruck от нестареющего бренда Hot Wheels. Первые модельки были представлены еще в 2020 году, они имели нескромный ценник в 400 долларов и ограниченный тираж. Новинка же стоит в четыре раза дешевле, поэтому родителям будет несколько легче расстаться со своими деньгами – даже если у этих "родителей" технически нет детей.

Новый "Сайбертрак" имеет тот же масштаб, что и предыдущий, но его кузов не столь прочен. Максимальная скорость игрушки до 20 километров в час – это примерно вдвое быстрее, чем в более дорогого двойника. Зато в новой игрушке нет полного привода, только задний, а детализация немного хуже, чем у предшественника. Но и цена в четыре раза ниже. При этом Cybertruck имеет функциональные фары и Cyberquad в багажнике. К сожалению, квадроцикл не имеет радиоуправления.

Как и оригинальный пикап, моделька имеет электрическую силовую установку. Заряжать модельку от бытовой сети нужно 3 часа для того, чтобы получить около 25 минут работы.

Новый Hot Wheels Cybertruck поступит в продажу 21 мая. Найти модельку можно на сайте Mattel Creations.

Фото: Hot Wheels Cybertruck / Mattel Creations, CNet Roadshow