Собрание моделек Энди Гудмена из Пенсильвании стоит больше, чем его дом.

Говорят, что мальчики не взрослеют, просто дорожают их игрушки. В большинстве случаев это довольно точно, но для некоторых мальчиков игрушки, которые начали все это, делают их занятыми и счастливыми на всю жизнь. Как случилось с автомобильным энтузиастом Энди Гудменом.

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Энди Гудмен, который живет в Центральной Пенсильвании, имеет действительно грандиозную коллекцию автомобилей Hot Wheels, для размещения которой понадобился весь гараж, помещение в подвале, в доме и целый склад на чердаке.

Восхищаться автомобилями и обращать внимание на масштабные модели Энди начал в 14 лет, сообщает Аutoevolution, но первые коллекционные экземпляры у него появились, когда ему было 22. Это означает, что 47-летний Энди занимается коллекционированием уже четверть века. Он начал с Hot Wheels, но сейчас также собирает модели от M2 Machines, Jada и Muscle Machines.

Первым настоящим автмообилем Энди был Ford Mustang в 1981 году, на одометре которого было почти 200 тысяч миль (около 322 тысяч километров). Сейчас в гараже Энди также стоят классические "Мустанги" – Mustang GT 1990 года выпуска и Mustang Cobra 1993 года, а также три других современных машины, включая Chevrolet Suburban 2019 года.

На данный момент коллекция Энди состоит из более 40 тысяч уникальных машинок. Даже если бы каждый из них стоила 99 центов, это все равно была бы впечатляющая цифра, но в коллекции есть огромное количество гораздо более ценных экземпляров, настолько, что коллекция застрахована на большую сумму, чем большой дом Энди. В коллекции, например, есть несколько моделек, стоимостью около 10 тысяч долларов.

Фото: коллекция масштабных моделей автомобилей Энди Гудмена / Autoevolution