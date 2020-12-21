Американский автопроизводитель имеет длинный список просроченных запусков своих новых продуктов на рынок, поэтому такие же задержки у производителя игрушек кажутся вполне закономерными.

Компания Mattel, которая контролирует торговую марку Hot Wheels, заявила, что производственные проблемы привели к задержке выхода масштабной модели Tesla Cybertruck. Совсем как у”великой Теслы".

Также интересно: Как выглядит и едет Lanos с 3,2-литровым мотором: видео

Mattel подтвердил задержку портала Roadshow, сообщив: “Мы напрямую обратились ко всем клиентам, которые разместили заказ на этот коллекционный предмет, поскольку мы знаем, что наши поклонники с нетерпением ждут”. По новому графику игрушечные автомобили прибудут в мае 2021 года, добавил представитель компании.

Mattel продемонстрировал две версии Cybertruck в рамках новой коллекции Hot Wheels в феврале прошлого года. Обе имеют высокую детализацию. Первая – это модель с дистанционным управлением в масштабе 1:64, которая будет стоить 20 долларов, а вторая – также на радиоуправлении, но в масштабе 1:10 и по цене 400 долларов.

У большей модельки есть действующие фары и задние фонари, аккуратная откидная багажная дверка и даже наклейки на окна с трещинами от металлических пуль. На полном заряде модель будет работать около 30 минут со скоростью до 40 км/ч. Количество машинок от Mattel Hot Wheels будет "чрезвычайно ограничено". Меньшая игрушка будет выпущена большим тиражом.