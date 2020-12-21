Американський автовиробник має довгий список прострочених запусків своїх нових продуктів на ринок, тому такі ж затримки у виробника іграшок видаються цілком закономірними.

Компанія Mattel, який контролює торгову марку Hot Wheels, заявила, що виробничі проблеми спричинили затримку виходу масштабної моделі Tesla Cybertruck. Зовсім як у “великої Тесли”.

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Mattel підтвердив затримку порталу Roadshow, повідомивши: “Ми безпосередньо звернулися до всіх клієнтів, які розмістили замовлення на цей колекційний предмет, оскільки ми знаємо, що наші шанувальники з нетерпінням чекають”. За новим графіком іграшкові автомобілі прибудуть у травні 2021 року, додав представник компанії.

Mattel продемонстрував дві версії Cybertruck, як частину нової колекції Hot Wheels, минулого лютого. Обидві мають високу деталізацію. Перша – це модель з дистанційним управлінням у масштабі 1:64, яка коштуватиме 20 доларів, а друга – також на радіокеруванні, але в масштабі 1:10 та за ціною 400 доларів.

У більшої модельки є діючі фари та задні ліхтарі, акуратна відкидна багажна дверка і навіть наклейки на вікна з тріщинами від металевих куль. На повному заряді модель працюватиме близько 30 хвилин зі швидкістю до 40 км/год. Кількість машинок від Mattel Hot Wheels буде “надзвичайно обмежена”. Менша іграшка буде випущена більшим тиражем.