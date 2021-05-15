Зібрання модельок Енді Гудмена з Пенсільванії коштує більше, ніж його будинок.

Кажуть, що хлопчики не дорослішають, просто дорожчають їх іграшки. У більшості випадків це досить точно, але для деяких хлопчиків іграшки, які почали все це, роблять їх зайнятими і щасливими протягом усього життя. Як трапилось із автомобільним ентузіастом Енді Гудменом.

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Енді Гудмен, який живе в Центральній Пенсільванії, має справді грандіозну колекцію автомобілів Hot Wheels, для розміщення якої знадобився увесь гараж, приміщення в підвалі, в будинку і цілий склад на горищі.

Захоплюватись автомобілями і звертати увагу на масштабні моделі Енді почав у 14 років, повідомляє Аutoevolution, але перші колекційні екземпляри у нього з’явились, коли йому було 22. Це означає, що 47-річний Енді займається колекціонуванням вже чверть століття. Він почав з Hot Wheels, але зараз також збирає моделі від M2 Machines, Jada та Muscle Machines.

Першим справжнім автмообілем Енді був Ford Mustang 1981 року, на одометрі якого було майже 200 тисяч миль (близько 322 тисяч кілометрів). Зараз у гаражі Енді також стоять класичні “Мустанги” – Mustang GT 1990 року випуску та Mustang Cobra 1993 року, а також три інших сучасніших машини, включаючи Chevrolet Suburban 2019 року.

На даний момент колекція Енді складається з понад 40 000 унікальних машинок. Навіть якби кожна з них коштувала 99 центів, це все одно була б вражаюча цифра, але в колекції є величезна кількість набагато більш цінних екземплярів, настільки, що колекція застрахована на більшу суму, ніж чималий будинок Енді. В колекції, наприклад, є кілька модельок, вартістю близько 10 тисяч доларів.

Фото: колекція масштабних моделей автомобілів Енді Гудмена / Autoevolution