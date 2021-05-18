Покупці отримають ще й квадроцикл Cyberquad в комплекті.

Tesla Cybertruck від компанії Mattel Creations виконаний в масштабі 1:10 і надзвичайно деталізований. В комплекті з ним продається електричний квадроцикл, а його пульт керування має формі штурвалу.

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Коли Тесла представив свій дикий на вигляд електричний пікап Cybertruck у 2019 році, про неї було чимало жартів про те, що дизайн автомобіля нагадує дитячі малюнки. Незважаючи на це, понад 200 000 потенційних покупців зробили бронювання. Фінальний дизайн серійного вигляду напіввантажівки все ще не розкритий, однак концепт можна купити вже зараз у вигляді радіокерованої масштабної моделі.

Це вже другий Cybertruck від нестаріючого бренду Hot Wheels. Перші модельки були представлені ще у 2020 році, мали нескромний цінник у 400 доларів і обмежений тираж. Новинка ж коштує в чотири рази дешевше, тож батькам буде дещо легше розлучитись зі своїми грошима – навіть якщо у цих “батьків” технічно немає дітей.

Новий “Сайбертрак” має той же масштаб, що й попередній, але його кузов не настільки міцний. Максимальна швидкість іграшки до 20 кілометрів на годину – це приблизно вдвічі швидше, ніж у дорожчого двійника. Натомість у нової іграшки немає повного приводу, лише задній, а деталізація трохи гірша, ніж у попередника. Але й ціна в чотири рази нижча. При цьому Cybertruck має функціональні фари і Cyberquad у багажнику. На жаль, квадроцикл не має радіокерування.

Як і оригінальний пікап, моделька має електричну силову установку. Заряджати модельку від побутової мережі потрібно три години для того, щоб отримати близько 25 хвилин роботи.

Новий Hot Wheels Cybertruck надійде у продаж 21 травня. Знайти модельку можна на сайті Mattel Creations.

Фото: Hot Wheels Cybertruck / Mattel Creations, CNet Roadshow