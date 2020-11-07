"Teslaquila" превратилась из Первомайской шутки Илона Маска в пьянящую реальность.

Теперь попробовать "Теслу" могут и те, кому не по нраву электромобили. Дизайнерская бутылка “жидкой Теслы” стоит $250.

Два года назад Илон Маск поделился фото, на котором он лежит на полу в отключке “и с подписью, что его компания обанкротилась, а сам он теперь будет заниматься производством текилы (Teslaquila). Это был первый день апреля 2018 года, поэтому все это было лишь шуткой. Но теперь оказалось, что в нем была и доля правды. Компания, к счастью, не обанкротилась, но фирменная текила от Tesla теперь действительно существует.

Текила Tesla доступна для заказа уже сейчас на веб-сайте, предлагая “эксклюзивную, небольшую партию 100%-й премиум-текилы аньехо из агавы” за $250. К сожалению, напрямую заказать ее из Украины не получится.

Алкогольный напиток для Tesla выпускает компания Nosotros Tequila, которая предлагает бутылки под собственной маркой по 40-45 долларов, однако они не выдержаны дополнительные четыре месяца в французских дубовых бочках и не разлиты в эксклюзивные бутылки, выдутые вручную.

Фото: фирменная текила Tesla / Tesla