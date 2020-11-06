"Teslaquila" перетворилась з першотравневого жарта Ілона Маска на п'янку реальність.

Тепер спробувати “Теслу” можуть і ті, кому не до вподоби електромобілі. Дизайнерська пляшка “рідкої Тесли” коштує $250.

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Два роки тому Ілон Маск поділився фото, на якому він лежить на підлозі “у відключці” і з підписом, що його компанія збанкрутувала, а сам він тепер займатиметься виробництвом текіли (Teslaquila). Це був перший день квітня 2018 року, тож усе це було лише жартом. Та тепер виявилось, що у ньому була і доля правди. Компанія, на щастя, не збанкрутувала, але фірмова текіла від Tesla тепер справді існує.

Текіла Tesla доступна для замовлення вже зараз на веб-сайті, пропонуючи “ексклюзивну, невелику партію 100%-ї преміум-текіли аньєхо з агави” за $250. Нажаль, напряму замовити її з України не вийде.

Алкогольний напій для Tesla випускає компанія Nosotros Tequila, яка пропонує пляшки під власною маркою по 40-45 доларів, однак вони не витримані додаткові чотири місяці у французьких дубових бочках та не розлиті у ексклюзивні пляшки, видуті вручну.

Фото: фірмова текіла Tesla / Tesla