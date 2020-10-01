Він створений на знак пошани справжньої ікони французької марки – Bugatti Type 57 SC Atlantic.

Повна назва хронометра така ж велична, як і його цінник: Jacob & Co. Twin Turbo Furious La Montre Noire Bugatti Edition. Він випущений в єдиному екземплярі і оцінений рівно в один мільйон доларів.

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Годинникова компанія Jacob & Co з Нью-Йорку вже досить давно співпрацює з різними люксовими автобрендами, однак останнє творіння перевершує більшість подібних проектів. Коштовні ювелірні годинники від Jacob & Co коштують десятки тисяч і навіть сотні тисяч доларів, але годинник з шильдиком Bugatti вимагав винятковості, тож майстри зробили усе можливе, аби наблизити його до не менш виняткового автомобіля французької марки.

Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupe 1935-1936 років вважається першим суперкаром в історії. Було випущено лише чотири екземпляри авто і кожен з них має свою історію. Покупцем автомобіля з номером шасі 57374 з кузовом у світло-блакитному кольорі був лорд Ротшильд. Цей автомобіль змінив чимало власників, перш ніж став сенсацією аукціону 2010 року, де був придбаний за 30-40 мільйонів доларів та оселився у приватному автомобільному музеї Mullin.

Купе з шасі 57473 у 1955 році потрапило під поїзд, його продали, як металобрухт, однак згодом його вдалось відновити. Втім, на конкурсі елегантності у Пеббл-Біч реставрацію, що тривала 10 років не оцінили – автомобіль не отримав жодної нагороди, оскільки вважається реплікою. Наразі він виставлений у приватній колекції Торрота в Іспанії. Ще один Atlantic з номером шасі 57591 прикрашає приватну колекцію модельєра Ральфа Лорена.

А ось автомобіль із шасі №57453 є справжньою загадкою і легендою. Це був єдиний автомобіль, випущений повністю в чорному кольорі, за що отримав назву La Voiture Noire – “чорний автомобіль” французькою. За винятком перших років існування, про цей екземпляр та його місцезнаходження сьогодні нічого не відомо. Компанія Bugatti минулого року випустила унікальний гіперкар з такою ж назвою і космічним цінником, а покупцем автомобіля за 18 мільйонів доларів став Кріштіану Роналду. Можливо, футболіст не пошкодує ще мільйон на годинник, який, безумовно, якнайкраще пасуватиме до його машини.

Jacob & Co. Twin Turbo Furious La Montre Noire Bugatti Edition виконаний повністю у чорному кольорі, точно такому ж, як автомобіль з шасі №57453. У 46-міліметровому чорному титановому корпусі міститься ручна обмотка калібру JCFM05 і є високошвидкісний турбійон. Прозорий циферблат дозволяє побачити внутрішні механізми. Яскраво-червоний логотип Bugatti розміщений у центрі циферблата. Корпус поєднується з чорним ремінцем Cordura із застібкою з 18-каратного чорного золота (вакуумне напилення), прикрашеного 18 чорними сапфірами.

Фото: Jacob & Co. Twin Turbo Furious La Montre Noire Bugatti Edition та Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupe / Jacob & Co, Dupont Registry