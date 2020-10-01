Они созданы в знак уважения настоящей иконе французской марки – Bugatti Type 57 SC Atlantic.

Полное название хронометра такое же величественное, как и его ценник: Jacob & Co. Twin Turbo Furious La Montre Noire Bugatti Edition. Он выпущен в единственном экземпляре и оценен ровно в один миллион долларов.

Также интересно: Стало известно, сколько стоит квадрокоптер Brabus

Часовая компания Jacob & Co в Нью-Йорке уже достаточно давно сотрудничает с различными люксовыми автобрендами, однако последнее творение превосходит большинство подобных проектов. Ценные ювелирные часы от Jacob & Co стоят десятки тысяч и даже сотни тысяч долларов, но часы с шильдиком Bugatti требовали исключительности, поэтому мастера сделали все возможное, чтобы приблизить их к не менее исключительному автомобилю французской марки.

Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupe 1935-1936 годов считается первым суперкаром в истории. Было выпущено всего четыре экземпляра авто и каждый из них имеет свою историю. Покупателем автомобиля с номером шасси 57374 с кузовом в светло-голубом цвете был лорд Ротшильд. Этот автомобиль сменил немало владельцев, прежде чем стал сенсацией аукциона 2010 года, где был приобретен за 30-40 миллионов долларов и поселился в частном автомобильном музее Mullin.

Купе с шасси 57473 в 1955 году попал под поезд, его продали, как металлолом, однако впоследствии его удалось восстановить. Впрочем, на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич реставрацию, которая длилась 10 лет не оценили – автомобиль не получил ни одной награды, поскольку считается репликой. Сейчас он выставлен в частной коллекции Торрота в Испании. Еще один Atlantic с номером шасси 57591 украшает частную коллекцию модельера Ральфа Лорена.

А вот автомобиль с шасси №57453 является настоящей загадкой и легендой. Это был единственный автомобиль, выпущенный полностью в черном цвете, за что получил название La Voiture Noire – "черный автомобиль" по-французски. За исключением первых лет существования, об этом экземпляре и его местонахождении сегодня ничего не известно. Компания Bugatti в прошлом году выпустила уникальный гиперкар с таким же названием и космическим ценником, а покупателем автомобиля с 18 миллионов долларов стал Криштиану Роналду. Возможно, футболист не пожалеет еще миллион на часы, которые, безусловно, лучше подойдут к его машине.

Jacob & Co. Twin Turbo Furious La Montre Noire Bugatti Edition выполнен полностью в черном цвете, точно таком же, как автомобиль с шасси №57453. В 46-миллиметровом черном титановом корпусе содержится ручная обмотка калибра JCFM05 и есть высокоскоростной турбийон. Прозрачный циферблат позволяет увидеть внутренние механизмы. Ярко-красный логотип Bugatti расположен в центре циферблата. Корпус сочетается с черным ремешком Cordura с застежкой из 18-каратного черного золота (вакуумное напыление), украшенного 18 черными сапфирами.

Фото: Jacob & Co. Twin Turbo Furious La Montre Noire Bugatti Edition та Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupe / Jacob & Co, Dupont Registry