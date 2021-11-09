Під позначенням Type 132 автовиробник, ймовірно, ховає великий електричний кросовер, за яким слідує менший.

Заснована у 1948 році Коліном Чепменом компанія Lotus до 1980 року дійшла в скрутному становищі. У 2017 році британський автовиробник був придбаний китайською транснаціональною компанією Geely. А тепер британський бренд взяв упевнений курс на електрифікацію і готується представити свою другу електричну модель, після гіперкара Evija.

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Електричний кросовер під виробничою назвою Type 132 був анонсований у вересні цього року, після презентації останньої новинки Lotus з двигуном внутрішнього згоряння – Emira. Дорожня карта Lotus включає чотири нові моделі, усі електричні, дві з яких є кросоверами.

Так званий Type 132 буде першим з них за чергою та за класом, оскільки являє собою флагманський кросовер для конкуренції з Mercedes-Benz EQS чи Tesla Model X. Тізерне відео демонструє нижню частину переднього бампера з активними жалюзями, які відкриваються, коли потрібне додаткове охолодження силової установки та зачиняються для покращення аеродинамічного опору, що трохи збільшує запас ходу.

Фото: модельний ряд Lotus до 2025 року / Lotus

Про майбутню новинку Lotus поки відомо не багато. Кросовер Lotus Type 132 матиме колісну базу у 3100 міліметрів, підтримуватиме 800-вльтову зарядку, як Porsche Taycan, та матиме акумулятор місткістю від 90 до 120 кВт*год. Також передбачається одно- та двомоторне компонування.

Враховуючи, що Geely володіє Volvo та Polestar, а також має партнерські зв’язки з альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, майбутній позашляховик обіцяє бути справді цікавим. Відомо, що усі чотири електромобілі Lotus нового покоління будуть випускатись на китайському підприємстві в місті Ухань. Компанія, на жаль, не повідомила, коли відбудеться презентація Lotus Type 132.