Под обозначением Type 132 автопроизводитель, вероятно, прячет большой электрический кроссовер, за которым следует поменьше.

Основанная в 1948 году Колином Чепменом, компания Lotus к 1980 году оказалась в затруднительном положении. В 2017 году британский автопроизводитель был приобретен китайской транснациональной компанией Geely. А теперь британский бренд взял уверенный курс на электрификацию и готовится представить свою вторую электрическую модель, после гиперкара Evija.

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Электрический кроссовер под производственным названием Type 132 был анонсирован в сентябре этого года после презентации последней новинки Lotus с двигателем внутреннего сгорания – Emira. Дорожная карта Lotus включает в себя четыре новые модели, все электрические, две из которых являются кроссоверами.

Так называемый Type 132 будет первым из них по очереди и по классу, поскольку представляет собой флагманский кроссовер для конкуренции с Mercedes-Benz EQS или Tesla Model X. Тизерное видео демонстрирует нижнюю часть переднего бампера с открывающимися активными жалюзями, когда требуется дополнительное охлаждение силовой установки и закрываются для улучшения аэродинамического сопротивления, что немного увеличивает запас хода.

Фото: модельный ряд Lotus к 2025 году / Lotus

О будущей новинке Lotus пока известно немного. Кроссовер Lotus Type 132 будет иметь колесную базу в 3100 миллиметров, поддерживать 800-вольтовую зарядку, как Porsche Taycan, и аккумулятор емкостью от 90 до 120 кВт*ч. Также предполагается одно- и двухмоторная компоновка.

Учитывая, что Geely владеет Volvo и Polestar, а также имеет партнерские связи с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, будущий внедорожник обещает быть действительно интересным. Известно, что все четыре электромобиля Lotus нового поколения будут выпускаться на китайском предприятии в городе Ухань. Компания, к сожалению, не сообщила, когда состоится презентация Lotus Type 132.