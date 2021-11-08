Компанія Apollo Automobil відзначилась випуском єдиної моделі – середньомоторного суперкара Intensa Emozione або IE. Та й той вийшов дуже обмеженою серією з 10 машин. Тепер компанія оголосила про наступника IE.

Новинка отримала назву Apollo Project Evo та зарахована виробником до класу гіперкарів, тоді як IE був суперкаром. Як і перша модель марки, Evo буде випущений обмеженою серією з 10 машин, але матиме ще більш радикальний дизайн. Разом з ним німецька компанія анонсувала дві більш масові електричні моделі.

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Німецька компанія Apollo Automobil з’явилась у 2016 році, завдяки інвестору Ideal Team Venture з Гонконгу, який допоміг (фактично, викупив) компанію Gumpert Sportwagenmanufaktur, засновану колишнім директором автоспортивного підрозділу Audi Роландом Гумпертом. Вже у 2017 році Apollo представила концепт суперкара Intensa Emozione. Суперкар оснащений 6,3-літровим V12 міг похвалитися прискоренням до сотні за 2,7 секунди та максимальною швидкістю у 333 км/год. Попри чималий цінник у 2,3 мільйона євро, ще до кінця 2018 року усі десять машин, запланованих до випуску, знайшли своїх власників. Навесні 2019 року компанія почала ручне складання машин, а до цього часу вже встигла передати їх покупцям. Що далі? Apollo Project Evo з іншопланетним дизайном.

Виробник поки не вдавався в технічні подробиці, але сама назва натякає на еволюцію – отже, мова може йти про модернізований Intensa Emozione. На сайті компанії згадується, що у Project Evo “емоційний дизайн поєднується з незрівнянною керованістю та динамікою водіння” і “покращене карбонове шасі”, що знову натякає на IE.

Фото: Apollo Project Evo / Apollo Automobil

Так чи інакше, Project Evo був представлений у фізичній формі на China International Import Expo у Шанхаї. Його кузов має безліч різких ліній та гострих кутів, відкриті елементи підвіски, що проглядають крізь капот, гігантський спойлер, Х-подібну оптику, а також активні аеродинамічні елементи. Повністю готовий до виробництва Apollo Evo обіцяють показати вже наступного року.

Фото: концепт Apollo EVision S / Apollo Automobil

Компанію гіперкару на виставці склав чотиридверний електрокар з купеподібним кузовом. Він дебютував під назвою EVision S у формі повнорозмірного макета, демонструючи курс компанії на електрифікацію.



Фото: тізер електричного кросовера Apollo EVision X / Apollo Automobil

Жодних технічних подробиць про нього компанія не надала. Експозиція також включала постер із зображенням електричного кросовера EVision X, демонстрацію окремо карбонового монокока та електричної силової установки, яку компанія планує продавати окремо стороннім виробникам, а також мініатюрну електричну вантажівку з модульним дизайном UME (Universal Mobility Electrified) Barista.

Фото: експозиція Apollo Automobil на China International Import Expo / Apollo Automobil